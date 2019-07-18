مصر تستضيف حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2019

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اختيار مدينة الغردقة في مصر لاستضافة حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا ٢٠١٩ والذي سيقام في يناير المقبل.

ومن المقرر أن يقام الحفل في فندق سيتاديل سهل حشيش التابع لمجموعة رجل الأعمال المصري كامل أبو علي وسيضم الحفل كوكبة من نجوم إفريقيا سواء الحاليين أو السابقين.

وتوج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا في آخر نسختين، وحقق الجائزة العام الماضي في السنغال على حساب ساديو ماني نجم أسود التيرانجا.

ووقع اختيار الكاف على مدينة الغردقة بعد توصية من هاني أبو ريدة رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم إفريقيا وعضو اللجنة التنفيذية بالكاف والفيفا.

وزار وفد رفيع المستوى المدينة الساحلية على هامش بطولة إفريقيا وأبدوا إعجابهم بها وبالمنشآت هناك، وفقا لبيان صحفي.

ويشهد الحفل الإعلان عن أفضل لاعب في إفريقيا لعام ٢٠١٩ وأفضل مدرب وأفضل فريق وأفضل لاعبة.

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