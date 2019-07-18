تعرف على مباريات صلاح الأولى مع ليفربول وإمكانية مشاركته فيها

بعدما أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول موعد عودة محمد صلاح للفريق خلال الفترة المقبلة، فلنعرف ما هي المباريات التي تنتظر النجم المصري حتى بداية الموسم.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وقال كلوب في تصريحات لموقع ناديه: "محمد صلاح وأليسون بيكر وروبيرتو فيرمينو سينضمون لنا في مدينة إيفيان الفرنسية أواخر هذا الشهر".

وبذلك لن يلعب صلاح المباريات الودية التي يلعبها ليفربول في الولايات المتحدة ضد بروسيا دورتموند وإشبيلية وسبورتنج لشبونة، كما يغيب عن لقاء نابولي الودي في إيرلندا يوم 28 يوليو الجاري.

بعد ذلك يطير فريق ليفربول إلى فرنسا ليلتحق بهم صلاح وفيرمينو وأليسون، على أن يلعب الريدز ضد ليون وديا يوم 31 ومن المرجح ألا يشاركوا في هذا اللقاء.

بعدها سيلعب ليفربول مباراة كأس الدرع الخيرية ضد مانشستر سيتي في ملعب ويمبلي يوم 4 أغسطس، ومن المتوقع أيضا ألا يظهر صلاح فيها.

سيكون الدولي المصري جاهزا للمشاركة في انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي بلقاء ليفربول ضد نورويتش سيتي يوم 9 أغسطس.

وبعدها مباراة كأس السوبر الأوروبي ضد تشيلسي في اسطنبول يوم 14 أغسطس.

كان كلوب قد أوضح عن موقف صلاح وفيرمينو وأليسون "علينا أن ننتظر ونرى، ولكن الأمر الجيد أنك حين تحصل على راحة قصيرة، لا تخسر الكثير".

وأتبع "هم بحاجة إلى ثلاثة أسابيع، لذلك سمحنا بأن يحصلوا عليهم. لكنهم يتدربون حاليا بالفعل".

الألماني أكمل "كنت أفضل أن يحصلوا على أسبوع واحد، لكن ذلك لن يكون عادلا، لذلك هم لديهم ثلاثة أسابيع ثم سينضمون لفترة الإعداد".

بذلك يكون هناك لاعبا واحدا لم يتحدد موعد انضمامه للفريق بعد، وهو ساديو ماني الذي يشارك مع السنغال في نهائي أمم إفريقيا مساء الجمعة ضد الجزائر.

عن ذلك قال كلوب "يجب أن نتحدث معه بعد النهائي، وكيف يشعر".

وأتم "سيكون الأمر صعبا بالنسبة له. لقد انتهى موسمه قبل مباراتنا مع مانشستر سيتي بـ16 يوما فقط. سيكون علينا اتخاذ القرار، لكننا لم نتخذه بعد".

طالع أيضا

كاف يغير حكم نهائي كأس إفريقيا

رسالة من رئيس الزمالك إلى كهربا

تقرير: التماس من السنغال لإشراك مدافعها في نهائي كأس إفريقيا

الاتحاد يضم لاعب الزمالك

تقرير: زيدان قد يحضر نهائي كأس إفريقيا

ثلاثي الإسماعيلي لن يواجه الزمالك