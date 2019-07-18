مؤتمر بلماضي: إن لم يشجعنا المصريون في النهائي فلا مشكلة

ناشد جمال بلماضي مدرب الجزائر مشجعي فريقه بضبط النفس عقب انتهاء مباراة نهائي كأس إفريقيا 2019 يوم الجمعة بين الأولى والسنغال في ملعب القاهرة، وأشار إلى أنه لا يلقي اهتماما كبيرا بأي كفة يميل لها الجمهور المصري في المواجهة.

وقال لاعب الخضر السابق في مؤتمر صحفي:"سعيد بالجمهور الكبير الذي سيأتي لتشجيعنا في المباراة، لكن أناشدهم بعدم الخروج عن النص. لابد من احترام الدولة التي تستضيفنا. نتأسف جدا للأحداث التي حصلت أثناء الاحتفال بالتأهل للنهائي، علينا احترام أمن مصر".

واستمر بلماضي "قد نخسر المباراة، كل الإحصائيات في صالح السنغال فهي المصنفة الأولى على القارة، بلغت أيضا كأس العالم الأخيرة ونحن لا. من سخرية القدر أن نرى طفلين يصلان النهائي كان يلعبان ضد بعضهما البعض في محيط باريس، أنا و(أليو) سيسيه، لا أعرف هذه مفارقة تاريخية حدثت من قبل أم لا".

وأتم "فريقنا كان مميزا في كأس العالم 2014 لكن الوضع تغير، دفاعنا جيد لكن السنغال أفضل، وعلى الصعيد الهجوم نحن أحسن ونستحق اللقب. إذا أراد المصريون تشجيعنا فمرحبا بهم، وإن لم يحدث ذلك فلا مشكلة".

وخوف بلماضي سببه مصرع مشجعين جزائريين في بلدهم أثناء الاحتفال بالفوز على نيجيريا بهدف في اللحظات الأخيرة سجله رياض محرز ليتأهل الخضر للنهائي.

وتلعب الجزائر للمرة الثالثة في نهائي كأس إفريقيا وللمرة الأولى من 29 عاما.

وتبحث الجزائر عن لقبها الثاني بعدما توجت بالكأس في ملعبها في 1990.

بينما السنغال لم تتوج من قبل.

ويرى كثيرون أن الجزائر أفضل فريق في البطولة. وفازت الجزائر على السنغال بهدف في دور المجموعات والآن تواجهها مجددا.

ومن جانبه، يرى عدلان قديورة نجم وسط ملعب الجزائر أن بلده الأحق بلقب كأس إفريقيا مشيرا "كنت في الخامسة من عمري حين فزنا بالبطولة في 1990، والدي روى لي عن تلك البطولة، أتمنى تكرارها مع زملائي".

وأضاف "نلعب كرة قدم مختلفة لأن المدرب يعرف قدرات اللاعبين جيدا. يستمع لنا ويحترمنا. إن لم تحظ بطباخ رائع فلن تحصل على طعام رائع".











































































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