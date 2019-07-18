حمدي فتحي: كنت واثقا من تعويض الأهلي فارق النقاط في الدوري.. وهدفي مونديال الأندية

أعرب حمدي فتحي لاعب وسط فريق الأهلي عن ثقته منذ البداية في قدرات الفريق في تعويض فارق النقاط في مسابقة الدوري.

حمدي فتحي النادي : الأهلي الأهلي

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 74 نقطة ويكيفيه الحصول على 4 نقاط فقط لضمان لقب المسابقة.

وقال حمدي فتحي في حوار مع الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "كنت واثقا من قدرة الفريق على تعويض فارق النقاط، وتلك الثقة نابعة من كوني مشجعا للأهلي منذ الطفولة".

وتابع "كنت على يقين تام بقدرة الفريق على الفوز رغم التأخر في النتيجة بأكثر من مباراة، وهذا بفضل الروح والإصرار التي يتوارثها الجميع داخل النادي".

معسكر إسبانيا:

وبالحديث عن معسكر الفريق قال حمدي فتحي: "المعسكر كان مميزا وجاء في توقيت مثالي قبل مباراتي حسم الدوري أمام المقاولون والزمالك".

وشدد "معنويات اللاعبين مرتفعة وهناك إصرار كبير على حصد اللقب بعد تعويض فارق النقاط واعتلاء قمة الترتيب".

وأضاف حمدي فتحي "نقدر جميعا جهاز فني ولاعبين صعوبة المرحلة الحالية والتي تشهد مباريات لا يمكن خسارة أي من نقاطها".

الانضمام للأهلي:

وقال فتحي: "حققت جزءا من أحلامي وطموحاتي باللعب للأهلي، لكن الطموح الأكبر والأهم هو أن يكون لي بصمة في التتويج بالبطولات".

وأضاف حمدي فتحي "أتمنى كتابة اسمي في التاريخ بين اللاعبين الكبار الذين قدموا كل ما لديهم من أجل الدفاع عن قميص النادي".

وعن المنافسة في خط الوسط أوضح "هذا المركز يضم أسماء كبيرة مثل حسام عاشور وعمرو السولية وهشام محمد والصاعد عربي بدر".

وشدد "كل لاعب يجتهد ولا يبخل بنقطة عرق من أجل التواجد في حسابات الجهاز الفني الذي يختار الأنسب لمصلحة الفريق".

وأوضح حمدي فتحي "أتذكر أول مران لي في الأهلي، كان بمثابة حلم تحول إلى حقيقة، كنت أمني نفسي يوما باللعب إلى جوار حسام عاشور".

وأضاف لاعب وسط الأهلي "سعيد للغاية بإشادة الجماهير بمستواي خلال الفترة الماضية وهو ما يدفعني للاجتهاد بشكل أكبر لتحقيق طموحاتي وطموحي النادي".

مونديال الأندية:

وعن طموحاته مع الأهلي قال حمدي فتحي: "أحلم بالفوز مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا والمشاركة في مونديال الأندية".

وأتم "كنت حريصا على مشاهدة الفريق خلال المشاركة بكأس العالم للأندية، وكنت أشاهد المباريات بقميص محمد أبو تريكة".

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