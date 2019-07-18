دي ليخت: كنت مفتونا بفن الدفاع الإيطالي بسبب مالديني وباريزي

أعرب ماتيس دي ليخت المدافع الهولندي المنضم لصفوف يوفنتوس عن حبه لفن الدفاع الإيطالي

دي ليخت أصبح لاعبا ليوفنتوس وأغلى مدافع في الدوري الإيطالي بعمر الـ 19 بانتقاله مقابل 75 مليون يورو من صفوف أياكس. (طالع التفاصيل).

اللاعب الشاب تحدث لقناة نادي أياكس الهولندي قائلا: "لقد لعبت 10 سنوات في قطاع الشباب و3 ضمن الفريق الأول، لكن للأسف عليّ أخذ خطوة للأمام الآن".

وتابع "دائما ما كنت مفتونا بفن الدفاع الإيطالي، لقد تابعت العديد من المدافعين الإيطاليين، مالديني وباريزي ونيستا وكانافارو وشيريا، واستطيع المُضي قدما".

وأردف "بالنسبة لي الأمر حزين أن أترك أياكس، لقد واجهت عديد المواقف الرائعة والحزينة".

وأكمل ثالث أغلى مدافع في العالم "لقد كان الأمر أشبه بكونك في جولة، لكن دائما ما يكون هناك وقت في حياتنا عندما يتعين علينا أن نسلك طرقا منفصلة".

وأتم "أفتقد الجميع، لكن لا أحد يعرف ما يخبئه المستقبل".

وأصبح دي ليخت سابع صفقات يوفنتوس الصيف الجاري بعد كل من الويلزي آرون رامسي والفرنسي أدريان رابيو والحارس المخضرم جانلويجي بوفون، والتركي مريح ديميرال والأرجنتيني روميرو والإيطالي الشاب لوكا بيلجريني.

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