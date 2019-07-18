رسميا - أغلى مدافع في تاريخ الدوري الإيطالي.. دي ليخت لاعبا لـ يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي يوم الخميس ضم المدافع الهولندي الشاب ماتيس دي ليخت من صفوف أياكس الهولندي مقابل 75 مليون يورو.

اللاعب وصل إلى تورينو من أجل إجراء الفحص الطبي ومن ثم وقع على عقود الانتقال ليصبح أغلى مدافع في تاريخ الدوري الإيطالي بعقد يمتد حتى 2024.

يوفنتوس للموسم الثاني على التوالي يضم لاعبا كان سببا رئيسيا في توديعه لدوري أبطال أوروبا وحلم ذات الأذنين الذي يراود عشاق السيدة العجوز.

أقصاهم البرتغالي كريستيانو رونالدو فقاموا بضمه الصيف الماضي مقابل 105 مليون يورو، ثم سجل دي ليخت هدف خروج البيانكونيري المبكر من دوري الأبطال فأصبح لاعبا لهم في الصيف الحالي.

كما أصبح دي ليخت ثاني توقيع ليوفنتوس في الصيف الحالي بمركز قلب الدفاع إلى جانب التركي مريح ديميرال القادم من ساسولو بالإضافة إلى الأرجنتيني كريستيان روميرو الذي سينضم ليوفنتوس بدءا من الموسم المقبل بعد إعارته من جديد لصفوف جنوى.

وأصبح الهولندي سابع صفقات يوفنتوس لصيف موسم 2019-2020، بعد كل من الويلزي آرون رامسي والفرنسي أدريان رابيو والحارس المخضرم جانلويجي بوفون، والتركي مريح ديميرال والأرجنتيني روميرو والإيطالي الشاب لوكا بيلجريني.

دي ليخت اتفق بالفعل في وقت سابق على الشروط الشخصية مع يوفنتوس بعد صراع من برشلونة ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، ليتحول النادي الإيطالي للمفاوضات مع نادي أياكس وهدفه الوصول لاتفاق نهائي بضم صاحب الـ 19 عاما، وهو ما حدث بالفعل.

راتب دي ليخت الذي سيتمم عامه الـ 20 في شهر أغسطس المقبل، سيقدر بـ 12 مليون يورو في الموسم الواحد، وحتى عام 2024 بينما يصل الشرط الجزائي إلى 150 مليون يورو الموسم المقبل على أن تزيد بقيمة 10 مليون كل موسم عن سابقه.

الهولندي البالغ 19 عاما بات ثالث أغلى مدافع في العالم بعد مواطنه فيرجيل فان دايك إلى ليفربول مقابل 84.5 مليون يورو والفرنسي لوكاس هيرنانديز إلى بايرن ميونيخ مقابل 80 مليون يورو، والأغلى في الدوري الإيطالي.

كما سيطر يوفنتوس على قائمة الأغلى في الدوري الإيطالي بعدما ضم رونالدو مقابل 105 مليون يورو من ريال مدريد، وقبلها الأرجنتيني جونزالو هيجواين من نابولي الإيطالي، ثم الهولندي من صفوف أياكس الصيف الجاري.

ولعب دي ليخت 55 مباراة مع أياكس الموسم المنقضي، ونجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة 4، وتحصل على 3 بطاقات صفراء ولم يُطرد في أي مناسبة.

وقاد دي ليخت، أياكس رفقة زملائه لتحقيق لقب الدوري الهولندي لأول مرة خلال الموسم المنصرم منذ موسم 2013-2014 كما توج بطلا لكأس هولندا هذا الموسم لأول مرة منذ عام 2010.

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