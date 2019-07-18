ديانج يصل القاهرة وينضم لتدريبات الأهلي اليوم الخميس

وصل اللاعب المالي أليو ديانج المنضم حديثا لفريق الأهلي إلى القاهرة مساء أمس الأربعاء.

أليو ديانج النادي : الأهلي الأهلي

ويبدأ ديانج مشواره بشكل رسمي مع الفريق بعد إتمام إجراءات التعاقد معه لمدة خمس سنوات حتى صيف 2024.

ويخضع ديانج للفحوصات الطبية اليوم الخميس قبل ظهوره لأول مرة في مران الفريق المقرر له السادسة مساء.

وكان الأهلي قد أعلن عن إنهاء أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي صفقة ضم ديانج من مولودية الجزائر.

ويبلغ ديانج من العمر 21 عاما، وانتقل لمولودية الجزائر من دجوليبا المالي في يناير 2018.

ولعب ديانج مع مولودية الجزائر 37 مباراة هذا الموسم سجل فيهم هدفا.

وشارك أليو ديانج مع منتخب مالي الأوليمبي ولم يظهر مع المنتخب الأول حتى الآن.

أليو ديانج أهلاااوى 🗣🔥🔥 pic.twitter.com/g537Bk5rN8 — Al Ahly SC (@AlAhly) July 6, 2019

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