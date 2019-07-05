خاص فيديو في الجول – عبد الستار صبري يختبر معلوماته الكروية عن منتخب مصر

الجمعة، 05 يوليه 2019 - 14:33

كتب : أحمد العريان

عبد الستار صبري يختبر معلوماته عن تاريخ منتخب مصر

10 أسئلة عن تاريخ منتخب مصر هل يستطيع عبد الستار صبري نجم الكرة المصرية السابق الإجابة عليها؟

أول نهائي خسرته مصر في أمم إفريقيا، وبطولة أقيمت على أرض بلاد النيل ولم نفز بها، والعام الذي حصتد فيه مصر أولى بطولاتها.

لنشاهد ونرى كم من 10 ستكون إجابات المهاري عبد الستار صبري.

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هل وضعت نفسك مكان خافيير أجيري مدرب المنتخب من قبل؟ اختر تشكيل مصر أمام جنوب إفريقيا:

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