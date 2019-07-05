10 أسئلة عن تاريخ منتخب مصر هل يستطيع عبد الستار صبري نجم الكرة المصرية السابق الإجابة عليها؟

أول نهائي خسرته مصر في أمم إفريقيا، وبطولة أقيمت على أرض بلاد النيل ولم نفز بها، والعام الذي حصتد فيه مصر أولى بطولاتها.

لنشاهد ونرى كم من 10 ستكون إجابات المهاري عبد الستار صبري.

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هل وضعت نفسك مكان خافيير أجيري مدرب المنتخب من قبل؟ اختر تشكيل مصر أمام جنوب إفريقيا:

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