هل يصبح حسام حسن مدربا لنادي الوداد؟ مسؤولو الفريق المغربي حضروا إلى القاهرة من أجل التفاوض مع المدير الفني لسموحة.

وقال مصدر مقرب من حسام حسن لـFilGoal.com إن وفدا من نادي الوداد حضر إلى القاهرة أمس الخميس من أجل التفاوض مع المدرب المصري.

وأضاف المصدر إن حسام وشقيقه إبراهيم لم يكونا متواجدين في القاهرة ولم يكونا على علم بحضور وفد الفريق المغربي، لذا فالاجتماع بين الطرفين لم يتم بعد.

جلسة مُنتظر عقدها بين حسام حسن ومسؤولي الوداد للتفاوض حول عملية قيادة الفريق المغربي في الموسم المقبل.

والمصدر المقرب من حسام أوضح أن الأخير ليس من عاداته إنهاء تعاقده سريعا مع الفرق التي يتولى تدريبها، ولكن جلسته مع مسؤولي الوداد هي التي ستحسم الأمر.

وعلم FilGoal.com أن خطوة تفكير الوداد في تعيين مدير فني جديد تأتي نظرا لفشل مفاوضات التجديد مع المدرب المخضرم فوزي البنزرتي الذي طلب زيادة في راتبه تبلغ أكثر من ضعف راتبه الحالي، وهو ما لم توافق عليه إدارة "الواك".

البنزرتي ينتهي عقده مع الفريق الأحمر في الموسم المقبل ولكن هناك بند يسمح بمراجعة عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.

ووصل الوداد إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي في المباراة التي أعلن الاتحاد الإفريقي "كاف" إعادتها في ملعب محايد.

وتولى حسام تدريب سموحة في فبراير الماضي ليقود الفريق خلال 11 مباراة وينجح في تفادي الهبوط إلى الدرجة الأدنى.

ولحسام حسن تجربة تدريبية وحيدة خارج مصر، عندما قاد المنتخب الأردني في عام 2013.

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