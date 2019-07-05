رسميا - فوزي البنزرتي مديرا فنيا للنجم الساحلي

أعلن النجم الساحلي التونسي تولي فوزي البنزرتي المهمة الفنية للفريق بدءا من الموسم المقبل.

وحسب موقع "فوت 24" التونسي فأن البنزرتي عقد اجتماعا أمس مع رئيس النجم الساحلي اتفاقا فيه على كافة التفاصيل.

يأتي ذلك بعد طلب المدير الفني التونسي زيادة في راتبه تبلغ أكثر من ضعف راتبه الحالي، وهو ما لم توافق عليه إدارة الوداد المغربي.

ووصل الوداد إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي في المباراة التي أعلن الاتحاد الإفريقي "كاف" إعادتها في ملعب محايد.

وكان مسؤولي نادي الوداد قد وصلوا القاهرة من أجل التفاوض مع حسام حسن المدير الفني الحالي لسموحة لتولي المهمة الفنية للـ"واك". (طالع التفاصيل)

وسبق للبنزرتي أن قاد النجم الساحلي 5 مرات فنيا سابقا آخرها في الفترة من 2014 حتى 2017، محققا لقب الدوري 4 مرات ولقب الكأس مرة واحدة، ولقبي الكونفدرالية الإفريقية مرتين في نسختي 2006 و2015.

اقرأ أيضا:

فيديو في الجول – عبد الستار صبري يختبر معلوماته الكروية عن منتخب مصر

قائمة الأهلي لمعسكر الإعداد - استمراره أصبح أكيدا؟ تواجد رمضان صبحي

أجيري: سنقاتل للتأهل لربع النهائي.. ولا نعاني من أزمة هجومية

زيمبابوي ردا على اتهامات الرشوة: من يملك دليلا فليظهره.. وارجعوا إلى كاميرات المراقبة

اختبر معلوماتك - أي منتخب يلعب فيه هؤلاء اللاعبون؟

وجه تعليماتك لنجوم المغرب