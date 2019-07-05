كشف مصدر في الإسماعيلي عن شروط النادي للتنازل عن لاعبه محمد عواد إلى الزمالك في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وتواصل FilGoal.com مع الإسماعيلي لتقصي آخر مستجدات الصفقة ليجيب مصدر في الدراويش بشروط بيع حارس المرمى عواد (26 عاما).

وقال المصدر لـFilGoal.com:"لا نمانع الاستغناء عن عواد".

ثم استدرك "لكن لن نتنازل عن الحصول على 4 ملايين دولار، إضافة إلى تسوية مستحقاتنا لدى نادي الزمالك، والتي تبلغ 7.5 ملايين جنيه".

وأضاف "لن نقبل بالحصول على لاعب في المقابل، لن نجري صفقة تبادلية، ولن نرضى بالحصول على المال على دفعات، الدفع نقدي".

وصرح الإسماعيلي أن عواد لا يحضر مران الفريق، وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن اللاعب اتفق مع مسؤولي الزمالك على الانتقال إلى القلعة البيضاء. (التفاصيل)

وعواد من أبرز حراس المرمى المصريين وكان الحارس الرابع في قائمة مصر الأولية لكأس العالم 2018.

ولعب عواد في فريق الوحدة السعودي في الموسم الماضي معارا من الإسماعيلي.

ويسعى الزمالك لتدعيم صفوفه بحارس متميز بعد إصابة محمود عبد الرحيم "جنش" والتي ستبعده طويلا عن الملاعب.

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