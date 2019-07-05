رسميا – الأهلي يُجدد استعارة رمضان صبحي لموسم جديد

نجحت إدارة الأهلي فيما تبغاه. رمضان صبحي مستمر مع المارد الأحمر لموسم جديد.

مجلس إدارة الأهلي أعلن بشكل رسمي تجديد استعارة رمضان صبحي من هدرسفيلد الإنجليزي لمدة موسم جديد.

وأشار الأهلي عبر موقعه الرسمي إلى "خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي نجح في الاتفاق على كافة الشروط المالية مع مسؤولي هدرسفيلد وتم التوقيع رسميا على العقود قبل قليل".

رمضان صبحي مستمر مع الأهلي لمدة موسم جديد.

سفر خالد مرتجي إلى لندن جاء بتكليف من محمود الخطيب رئيس الأهلي، لإتمام إجراءات التعاقد بعدما طالت فترة التفاوض بين الطرفين، "نظرا لرغبة النادي الإنجليزي في استعادة رمضان صبحي".

مرتجي سافر إلى لندن وبصحبته نادر شوقي وكيل رمضان صبحي قبل 48 ساعة لاستكمال المفاوضات والاتفاق على كافة شروط التعاقد، وهو ما تم بالفعل.

تجديد استعارة رمضان صبحي "يأتي في إطار الخطة المتكاملة من جانب محمود الخطيب المفوض بشؤون الكرة ولجنة التخطيط لدعم صفوف فريق الكرة في الموسم المقبل لتحقيق طموحات أعضاء وجماهير الأهلي على المستوى المحلي والقاري"، وفقا لـ بيان الأهلي.

وشارك رمضان صبحي في 16 مباراة في الدوري المصري مع الأهلي هذا الموسم ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 3 أهداف.

وانضم صاحب الـ 21 عاما إلى هدرسفيلد في يونيو من العام الماضي ولمدة 3 سنوات قابلة للتمديد لعام آخر.

مع هدرسفيلد، ظهر رمضان صبحي في 4 مباريات في الدوري الإنجليزي.

الأهلي في المركز الأول على سلم ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة ويتبقى له مواجهة المقاولون العرب إلى جانب مواجهة الزمالك.

منافسة على أشدها بين الأهلي والزمالك (67 نقطة من 30 مباراة) من المنتظر أن تمتد لبعد نهاية كأس الأمم الإفريقية في شهر يوليو المقبل

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي في المباريات المقبلة من هنا

اقرأ أيضا:

فيديو في الجول – عبد الستار صبري يختبر معلوماته الكروية عن منتخب مصر

قائمة الأهلي لمعسكر الإعداد - استمراره أصبح أكيدا؟ تواجد رمضان صبحي

أجيري: سنقاتل للتأهل لربع النهائي.. ولا نعاني من أزمة هجومية

زيمبابوي ردا على اتهامات الرشوة: من يملك دليلا فليظهره.. وارجعوا إلى كاميرات المراقبة

اختبر معلوماتك - أي منتخب يلعب فيه هؤلاء اللاعبون؟

وجه تعليماتك لنجوم المغرب