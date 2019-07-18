أحمد أحمد يطلب تدخل رئيس فيفا لتحصين مقر كاف قانونيا في مصر

طالب أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تدخل جياني إنفانتيو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من أجل تحصين مقر الكاف قانونيا داخل مصر.

وجاء ذلك خلال الجمعية العمومية المقامة في مصر على هامش بطولة أمم إفريقيا 2019.

وقال أحمد أحمد في تصريحاته بحضور إنفانتيو: "الكاف ليس اتحادا يحكمه القانون المصري أو هيكل قاري له وضع قانوني، وهذا أمر خطير للغاية".

وشدد "أوجه صرخة استغاثة لكم بخصوص هذا الشأن، وإذا لم نتحرك في هذا الإتجاه فكل ما نسعى إليه من تطوير سيكون كله حبر على ورق".

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وأوضح أحمد أحمد "ما حدث في باريس دليل على ما أقول، وأنا لا ألوم فرنسا على ماحدث".

ويقصد رئيس الاتحاد الإفريقي احتجازه من قبل السلطات الفرنسية للتحقيق معه بتهمة شبهة فساد مالي.

وتابع أحمد أحمد "لانجد أي إجابات على ما نطلبه بشأن الموقف المعقد لموظفي الكاف، يجب أن يكونوا 50% من مصر والباقي من باقي دول القارة، والآن النسبة 35% فقط".

وواصل تصريحاته "موظفو كاف لا يمكنهم الحصول على تأشيرة عمل بل سياحة، وهذا وضع شديد الخطورة، حصلنا على وعود عديدة لم تنفذ".

وأوضح أحمد أحمد "نحن متأخرون جدا عن باقي الاتحاد القارية، طلبت من رئيس فيفا الدعم لتجاوز التأخير وهو يدعمني في كافة الإصلاحات ولكن بدون حماية قانونية يصبح الأمر معقدا".

وأتم حديثه "فيفا خرجت بعد الأعوام الثلاثة الأخيرة أكثر قوة، رغم الفترة الصعبة وتم التجديد لانفانتيو بالإجماع، لا نطلب أكثر من الديمقراطية".

وطالب أحمد أحمد حضور عمومية الكاف للوقوف والتصفيق لإنفانتينو تقديرا لجهوده الفترة الماضية.

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