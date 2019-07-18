ردا على مطالب أحمد.. أبو ريدة: مصر توفر لـ كاف مزايا لا يتمتع بها مقر الاتحاد الدولي

الخميس، 18 يوليه 2019 - 11:05

كتب : FilGoal

هاني أبو ريدة يصطحب أحمد أحمد في زيارة لاستاد القاهرة

رد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والذي قدم استقالته مؤخرا على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي بشأن طلباته حول مقر الكاف بالقاهرة.

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وقال أبو ريدة خلال اجتماعات عمومية الاتحاد الإفريقي بشأن اتفاقية المقر للكاف "أؤكد أن الكاف يتمتع بكل المزايا التي لا يتمتع بها كل الاتحادات الدولية في العالم بما فيها الاتحاد الدولي (فيفا)".

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وأضاف "طلب توفير حصانة وصفة دبلوماسية للعاملين الأجانب بالاتحاد الإفريقي يتطلب تعديلا قانونيا بمجلس الشعب، وهو ما يحتاج لوقت".

وشدد رئيس الاتحاد المصري المستقيل "أؤكد أن الأمر في طريقه للحل".

وواصل أبو ريدة "مصر دولة قانون تحترم كل الأفارقة وتوفر لهم الحماية التامة".

وأتم عضو اللجنة التنفيذية بالفيفا "مصر دائما وأبدا تحتضن مقر الكاف منذ تأسيسه عام 1957".

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