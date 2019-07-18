إنفانتينو يرد على اتهام فيفا بالاستيلاء على كاف

أثنى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على تنظيم مصر لكأس الأمم الإفريقية 2019.

وقال إنفانتينو في كلمته بالجمعية العمومية لكاف المقامة في القاهرة: "أهنئ مصر على هذا التنظيم الممتع لكأس الأمم الإفريقية حيث قدمت بطولة ممتازة".

وأضاف باللغة العربية "مبروك" مشيرا إلى أن مصر أبهرت العالم بعد أن قدمت بنية تحتية رائعة وملاعب أكثر من ممتازة.

وعن المشاكل التي يمر بها كاف خلال هذه الأيام علق إنفانتينو "وضع فيفا كان مثل وضع كاف منذ ثلاثة أعوام لكن تمكنا من العودة إلى الطريق الصحيح وأثق أن كاف قادر على تخطى تلك الأوقات الصعبة".

وتابع "فيفا على استعداد لمد يد العون إلى كاف لتخطى تلك الأوقات الصعبة خاصة وأن إفريقيا عزيزة جدا على قلبي".

وعن تعيين السنغالية فاطمة سامورا السكرتير العام لفيفا للقيام بمهام المشرف العام لكاف بدءا من أول أغسطس المقبل أكد إنفانتينو "الأمر عبارة عن تعاون بيننا، وقررنا انتداب أكبر مسؤول إداري في فيفا للعمل مع كاف ورفع كفاءة العمل هنا".

وأردف "انتداب سامورا تم بطريقة ديمقراطية ومن المكتب التنفيذي الذي أجمع على طلب حضورها، وأرفض الاتهامات الموجهة إلينا بأن فيفا استولى على كاف".

وأتم "يمكنكم الحكم على نتائج العمل الدي ستقوم به سامورا هنا، وليس على التكهنات أو التوقعات المسبقة".

وكان سيب بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي للعبة قد وصف قرر تعيين سامورا للإشراف على مهام الاتحاد الإفريقي بالقرار "الاستعماري".

وأوضح بلاتر لبي بي سي في وقت سابق "فيفا تدخل بشكل مباشر في الكاف وأرسل سامورا للإشراف وهو ما يعد خرقا للوائح الاتحاد (..) الاتحادات القارية ليست عضوا في الفيفا، وإنما اتحادات البلدان فقط".

ويمر كاف بفترة من التخبط في الآونة الأخيرة، الأزمات بدأت مع قرار كاف بإبعاد عمرو فهمي عن منصب السكرتير العام، ليتقدم الأخير بشكوى لدى فيفا، أعقبها احتجاز من قبل السلطات الفرنسية لأحمد لأحمد لتحقيق في شبه فساد مالي قبل إطلاق سراحه دون توجيه تهم.

الأزمات تواصلت وانفجرت أزمة جديدة في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي حينما اعترض لاعبو الأخير على عدم استخدام تقنية الفيديو - المعطلة آنذاك - في هدف ملغى لهم ليقرروا عدم الاستمرار في المباراة ويعلن حكم اللقاء اعتبار الترجي فائزا باللقب.

لكن الأزمة لم تتوقف عند هذا الحد، وكاف تراجع عن اعتبار الترجي فائزا وأعلن إقامة مباراة فاصلة بينهما على ملعب محايد وهو ما اعترض عليه الطرفان لدي المحكمة الرياضية التي ستصدر قرارها 31 يوليو الجاري.

وقبل أيام ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن أحمد يواجه اتهاما جديدا بالفساد المالي إذ حصل على 3 أضعاف نفقاته اليومية طوال 9 أيام أثناء إقامة كأس العالم 2018 بروسيا.

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