رسميا – الاتحاد يتعاقد مع إسلام جمال من الزمالك

الأربعاء، 17 يوليه 2019 - 20:07

كتب : هاني العوضي

إسلام جمال - الزمالك

أعلن نادي الاتحاد السكندري عن اتمام تعاقده مع إسلام جمال مدافع نادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشاد طلعت يوسف المدير الفني بالصفقة مشيدا بقدرات إسلام جمال الفنية والبدنية.

ووجهت إدارة الاتحاد السكندري الشكر لإدارة الزمالك على موافقتها على المفاوضات.

وكان إسلام جمال قد أعلن عن رغبته في اللعب للاتحاد السكندري في وقت سابق عبر FilGoal.com. (طالع التفاصيل)

وكان محمد المصيلحي رئيس الاتحاد قد أعلن عبر التوقيع مع 10 لاعبين لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد وذلك عبر FilGoal.com. (طالع التفاصيل)

انتقال إسلام جمال لن يكون الوحيد من الزمالك إلى الاتحاد، أحمد رفعت جناح الفريق اقترب من الانضمام للفريق السكندري أيضا. (طالع التفاصيل)

وأنهى الاتحاد السكندري الدوري في المركز الـ11 برصيد 39 نقطة.

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