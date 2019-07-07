خاص خبر في الجول - رفعت يوقع عقود الانضمام للاتحاد السكندري في انتظار الاتفاق مع الزمالك

الأحد، 07 يوليه 2019 - 18:05

كتب : أحمد شوقي

أحمد رفعت - محمد الشناوي - الأهلي - إنبي

وقع أحمد رفعت جناح الزمالك على عقود الانضمام للاتحاد السكندري في الموسم المقبل.

ووقع رفعت حسبما علم FilGoal.com، اليوم الأحد في جلسة مع محمد مصيلحي رئيس زعيم الثغر.

وبالتالي، لا يتبقى سوى اتفاق الناديين، وهو ما يتوقع حدوثه حيث يتوجه رفعت لمقر الأبيض في الساعات المقبلة للحصول على موافقة رئيس النادي.

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ولعب رفعت في إنبي معارا من الزمالك منذ يناير الماضي وشارك في 13 مباراة بالدوري المصري الممتاز وسجل هدفين وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

ورفعت كان ناشئا في إنبي وتألق مع منتخب مصر وتوج بكأس إفريقيا للشباب في 2013 ليصعد للمشاركة مع الفريق الأول للنادي البترولي.

وفي 2016 حصل الزمالك على خدمات رفعت من إنبي وشارك اللاعب في 26 مباراة بالقميص الأبيض وسجل 4 أهداف وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

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