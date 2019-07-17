كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موقف ناديه من قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" المنتظرة بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وكان مصدر بالاتحاد الإفريقي حضر اجتماع اللجنة التنفيذية للكاف قد قال لـFilGoal.com إن نهائيي دوري الأبطال والكونفدرالية سيكونان من مباراة واحدة وعلى ملعب محايد (طالع التفاصيل).

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "نرحب بهذا القرار الذي نراه سيصب في مصلحة الأندية والكاف، ونحن متقبلين العمل به وتطبيقه في أي وقت".