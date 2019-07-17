خاص الأهلي يكشف لـ في الجول موقفه من تعديلات الكاف المنتظرة

الأربعاء، 17 يوليه 2019 - 17:09

كتب : أحمد الخولي

قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موقف ناديه من قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" المنتظرة بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وكان مصدر بالاتحاد الإفريقي حضر اجتماع اللجنة التنفيذية للكاف قد قال لـFilGoal.com إن نهائيي دوري الأبطال والكونفدرالية سيكونان من مباراة واحدة وعلى ملعب محايد (طالع التفاصيل).

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "نرحب بهذا القرار الذي نراه سيصب في مصلحة الأندية والكاف، ونحن متقبلين العمل به وتطبيقه في أي وقت".

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وأضاف عبد الحفيظ "بالرغم من أن النادي الاهلي استفاد من النظام القديم وحسم أكثر من مرة بطولاته القارية في دوري الأبطال تحديدا علي أراضي المنافسين وبين جماهيره إلا أنه لا يوجد أدني مانع من جعل نهائي البطولة من مباراة واحدة".

إلا أن عبد الحفيظ استدرك "يجب مع هذه الخطوة ضمان عمل تقنية الفيديو بمنتهي الدقة والشفافية لضمان خروج تلك المباريات الحاسمة بالشكل الذي يليق بالاتحاد الإفريقي وأندية القارة السمراء".

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد اتخذ عدة قرارات لتطوير مسابقاته، من ضمنها زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس الأمم إلى 24 منتخبا، بجانب تطبيق تقنية حكم الفيديو.

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