خاص مصدر في الكاف لـ في الجول: نهائيا الأبطال والكونفدرالية من مباراة واحدة على ملعب محايد

الأربعاء، 17 يوليه 2019 - 14:00

كتب : عاطف شادي

دوري أبطال إفريقيا

قال مصدر ضمن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إن هناك قرارا رسميا منتظرا بشأن خوض مباراتي نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية كمباراة واحدة على ملعب محايد. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

المصدر المتواجد ضمن اجتماع اللجنة التنفيذية للكاف قال لـFilGoal.com :"مباراتا نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية ستلعب كمباراة نهائي واحدة أسوة بنهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي الدوري الأوروبي".

وواصل "ستلعب المباراة على ملعب محايد، وستتقدم الدول الراغبة في استضافة المباريات بملفاتها من أجل اختيار ملعب النهائي في كل عام".

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وواصل "الكاف كان يسعى لتجنب السيناريو الذي حدث في نهائي الموسم الماضي بين الترجي والوداد حينما عملت تقنية حكم الفيديو في ملعب وتعطلت في آخر".

حدثت أزمة بين الوداد والترجي بعدما سجل وليد الكارتي لاعب الفريق المغربي هدف التعادل في الدقيقة 59 تم إلغائه بداعي التسلل وتم استئناف اللعب دون الرجوع إلى حكم الفيديو.

اعترض الوداد بشدة على عدم الرجوع للتقنية مطالبين باحتساب الهدف وامتنعوا عن إكمال المباراة، لتتوقف المباراة لأكثر من ساعة ونصف، وتُلغى في نهاية المطاف مُعلنة عن تتويج الترجي للموسم الثاني على التوالي.

بعد المباراة جرت مراسم التتويج بشكل طبيعي وتسلَم أفراد الترجي الميداليات الذهبية، في غياب كامل للاعبي الوداد عن المشهد الختامي، رافضين تسلم الميداليات الفضية.

وحتى الآن لم تصل الأزمة بين الطرفين إلى حل، خاصة وأن كلاهما يرفض إعادة المباراة.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد اتخذ عدة قرارات لتطوير مسابقاته، من ضمنها زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس الأمم إلى 24 منتخبا، بجانب تطبيق تقنية حكم الفيديو.

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