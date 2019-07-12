خاص مصيلحي لـ في الجول: الاتحاد السكندري وقع مع 10 لاعبين.. نفاوض أنديتهم

الجمعة، 12 يوليه 2019 - 18:47

كتب : هاني العوضي

الهلال - الاتحاد السكندري - كأس زايد للأبطال

كشف محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السكندري عن توقيع ناديه مع 10 لاعبين استعدادا للموسم المقبل من المنافسات الكروية.

الاتحاد يبدأ غدا السبت معسكرا مغلقا لمدة 3 أسابيع في برج العرب، تحت قيادة المدير الفني طلعت يوسف.

ومصيلحي قال لـFilGoal.com: "وقعنا بالفعل من 10 لاعبين. تعاقدنا مع أسماء جيدة ولكننا مازلنا في مرحلة المفاوضات مع أنديتهم".

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وأشار رئيس زعيم الثغر "هناك اتجاه آخر وهو التعاقد مع لاعبين من الدرجة الثانية. سوف نحدث طفرة، نعمل على الدمج بين نجوم الفريق واللاعبين الطموحين الساعين لإثبات أنفسهم".

وفي سياق آخر أوضح مصيلحي أنه سوف يسافر إلى المغرب يوم 27 من الشهر الجاري رفقة المدير الفني طلعت يوسف لحضور قرعة البطولة العربية المقامة في المغرب.

وكان FilGoal.com قد علم في وقت سابق أن أحمد رفعت لاعب الزمالك وقع على عقود انضمامه لـ"سيد البلد" ولا يتبقى سوى اتفاق الناديين.

كما كشف إسلام جمال مدافع الزمالك الذي قضى الموسم معارا لطلائع الجيش، لـFilGoal.com اقترابه من الانضمام للاتحاد السكندري.

طلعت يوسف المدير الفني الجديد للاتحاد لموسم 2019-2020 وكذلك سيتولى منصب رئيس جهاز الفريق الأول لكرة القدم.

عبد الجليل إمام سيتولى مسؤولية مدير الكرة، والثنائي منير عقيلة ومحمد إبراهيم في منصب المدرب العام.

ويستعد فريق الاتحاد السكندري لاستئناف مباريات كأس مصر والمقرر إقامته في الخامس من شهر سبتمبر المقبل.

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