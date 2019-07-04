خاص إسلام جمال يكشف لـ في الجول عن اقترابه من الاتحاد السكندري

الخميس، 04 يوليه 2019 - 19:05

كتب : أحمد شاكر

إسلام جمال - الزمالك

كشف إسلام جمال مدافع الزمالك الذي قضى الموسم معارا لطلائع الجيش، اقترابه من الانضمام للاتحاد السكندري.

وقال جمال لـFilGoal.com: "أشعر بعدم وجود رغبة في وجودي بالزمالك، وأرغب في اللعب لناد جماهيري لتعويض جمهور الزمالك".

وأضاف "في الوقت الحالي اقتربت من الانضمام للاتحاد السكندري، وأنتظر لمعرفة موقف الزمالك".

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وأكمل "بعد الأندية تواصلت معي مثل مصر للمقاصة وسموحة، وكذلك طلائع الجيش يرغب في بقائي".

صاحب الـ30 عاما انتقل للزمالك من طلائع الجيش في 2014، ولعب معارا لأندية بتروجت والإسماعيلي وطلائع الجيش.

وإجمالا، لعب جمال 90 مباراة في الدوري المصري سجل فيهم 6 أهداف.

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