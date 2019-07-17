كلود لو روا ينتقد إقامة أمم إفريقيا في الصيف: انظروا لـ صلاح

انتقد المدرب الفرنسي الشهير كلود لو روا توقيت إقامة بطولة الأمم الإفريقية في الصيف، علما بأنه أكثر مدرب ظهر بالبطولة في 9 نسخ.

وتنتهي استضافة مصر لأول بطولة إفريقية تلعب في الصيف يوم الجمعة المقبل عقب المباراة النهائية بين السنغال والجزائر.

وقال لو روا عن إقامة البطولة بالصيف في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية BBC يوم الأربعاء: "نجوم المنتخبات يحترقون".

وأضاف "انظروا إلى محمد صلاح فقد كان الأمر صعبا للغاية بالنسبة له، وكذلك ساديو ماني، رغم أنه سجل عدة أهداف لكنه لم يكن مؤثرا بشكل كبير".

وأردف المدرب البالغ من العمر 71 عاما "ماني لاعب رائع يمتلك موهبة كبيرة، لكن يمكنك أن ترى أنه ليس مستعدًا تمامًا للبطولة في هذا التوقيت على المستوى البدني أو العقلي".

صلاح وماني لعبا مع ليفربول موسمًا كاملاً في 2017-2018 حيث وصل فريقهما إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يتوجه كلاهما إلى كأس العالم 2018 بعد فترة وجيزة ثم لعبا موسماً جديدا وصل فيه الريدز إلى نهائي دوري الأبطال أيضا.

لو روا هو أكثر مدرب تولى قيادة منتخبات مختلفة في إفريقيا، فقد درب السنغال والكونغو والكونغو الديمقراطية وغانا وغيرهم.

وأوضح لو روا المدرب الحالي لمنتخب توجو "بالنسبة لي، أفضل توقيت لإقامة البطولة في الفترة من يناير إلى فبراير عندما كانوا يلعبون الكثير من المباريات لأنديتهم في إنجلترا أو ألمانيا أو إسبانيا أو إيطاليا أو فرنسا أو في بلدان أخرى".

وأكمل "بالتأكيد كانوا يفقدون بعض المباريات ولكن ربما هذه هي المساهمة التي يمكن أن تقدمها أوروبا لإفريقيا أحيانا".

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وأثنى لو روا على تنظيم مصر للبطولة بقوله "من حيث التنظيم والاستادات والملاعب الفرعية، ونوعية الفنادق فإن هذا المستوى رائع للغاية".



































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