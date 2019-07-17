تقرير مغربي: أزمة رينار والمنتخب ستنتهي بفسخ العقد بالتراضي

يبدو أن الساعات المقبلة ستشهد إعلان الاتحاد المغربي لكرة القدم رحيل هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب المغرب من القيادة الفنية للفريق.

فقد تمكن الطرفان من الوصول إلى اتفاق نهائي ينهي هذه الأزمة ورحيل المدرب الفرنسي بدون الحصول على أي أموال، حسب قناة ميدي 1 المغربية.

ومن المتوقع أن يفسخ رينار العقد بالتراضي، بعدما أشيع أنه يطالب بتعويض مالي في حالة فسخ العقد من قبل الاتحاد المغربي.

وتشير تقارير سعودية إلى اتفاق الاتحاد السعودي على كافة التفاصيل مع رينار لتولي قيادة المنتخب الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن ذلم لتنتهي حالة الغموض حول مستقبل هيرفي رينار مع منتخب المغرب، بعدما نفى الاتحاد المغربي تقدم المدرب باستقالته.

فقد خرجت قناة الرياضية المغربية لتزعم تقدم رينار باستقالته من منصبه كمدير فني للمنتخب، قبل أن ينفي الاتحاد المغربي. (طالع التفاصيل)

رينار بدوره نفى هو الآخر تقدمه باستقالته بقوله "تحدثت مع فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي وقمنا بتقييم مشوارنا في أمم إفريقيا".

وأضاف في تغريده نشرها على حسابه على (تويتر) "تحدثت معه عن المستقبل أيضا وأبلغته برأيي".

وواصل "اتفقنا سويا على عدم إصدار أي بيانات رسمية بخصوص ما حدث".

وكان رينار قد تولى قيادة منتخب المغرب من فبراير 2016 وكان من المقرر أن يستمر حتى كأس العالم 2022 بقطر.

وتأهل أسود أطلس إلى ثمن نهائي بطولة أمم إفريقيا بعد تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة ودون استقبال أي هدف.

ولكن تعادل المنتخب أمام بنين بهدف لكل منهما قبل أن يودع المنافسات بركلات الترجيح.

وقاد رينار المغرب 43 مباراة فاز في 23 منها وتعادل 9 مرات وخسر 11 مرة.

وسبق لرينار قيادة منتخبات كوت ديفوار وزامبيا في إفريقيا وتوج معهما بلقب بطولة الأمم.

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