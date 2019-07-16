ماذا حدث بعد الهزيمة من جنوب إفريقيا؟ ولماذا لم يتدخل هاني رمزي لإنقاذ الموقف قبل لقاء الأولاد؟ ومن هم اللاعبين الذين قاتلوا مع الفراعنة خلال مشوارهم في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019؟

كل ذلك يكشف عنه المدرب العام السابق لمنتخب مصر هاني رمزي في حواره لـFilGoal.com.

حوار في الجول (1) – هاني رمزي يفتح النار ويوضح كواليس اختيارات أجيري وتغير الخطة

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وكل ما يلي على لسان هاني رمزي.

مفاجأة ضد جنوب إفريقيا

في لقاء أوغندا اعتقدت أن أحمد علي سوف يشارك لكنه لم يدفع به قبل أن تحدث المفاجأة بين شوطي لقاء جنوب إفريقيا بقرار الدفع به بدلا من مروان محسن.

لم أفهم ماذا يحدث ولا حتى تيتو مساعد أجيري وانهار مروان جراء ذلك القرار وهدأت من روعه.

حتى في لقاء اوغندا حينما قلت لأجيري يجب أن نبدأ بأحمد علي قال لي إنه سيدفع به في الشوط الثاني بجوار كوكا لو احتجنا له أما رأيي فكان العكس تماما نبدأ بأحمد علي وإن احتجنا لمهاجم آخر نشرك كوكا.

الخطأ منذ البداية كان هو اختياراتنا في القائمة فحينما كنا نحتاج لمن ينقذنا من على مقاعد البدلاء لم نجد من يقدم الإضافة.

لماذا لم يتدخل

كنت أريد التدخل منذ البداية والحديث مع اللاعبين في غرفتي ولكن إيهاب لهيطة مدير المنتخب حذرني من رد فعل أجيري وإنه لن يفهم ذلك.

بعد عدة أيام زرانا هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق وشرحت له كل ما يحدث وقلت له اللاعب المصري له مواصفات خاصة وأجيري يجب أن يعي ذلك علي أن ألم شمل الفريق فاللاعب المصري يجب أن يرى الغضب في عين مدربه.

تحدثت مع بعض اللاعبين في غرفتي وليس الكل وأطلعت أجيري على الموقف وقلت له يجب أن تظهر غضبك للاعبين وأن يهابوك.

قبل لقاء أوغندا كنا نتدرب على ركلات الترجيح ووجدت أجيري يشن غضبه على اللاعبين وبدأوا يشعرون بالهيبة منه.

ماذا حدث بعد الهزيمة من جنوب إفريقيا

عقب الهزيمة قال أجيري لهم قولوا إنني متحمل المسؤولية كاملة فأنا المدرب وأنا المسؤول الأول هنا وشكرهم جميها وانصرف.

بعدما تركنا انفجرت فيهم جميعا قلت أشياء لا أستطيع الكشف عنها على الملأ لدرجة أن إيهاب لهيطة جذبني من يدي وجعلني أترك الغرفة.

قلت لهم كل شيء تم توفيره لكم وكل ما تطلبوه يتم توفيره والجمهور يموت هناك خارج الملعب بسبب الهزيمة.

للأسف ربما لو انفجرت مبكرا لم يكن ليحدث ذلك ولكن كما قلت تجنبا لغضب أجيري وأن يساء فهم تصرفي وإنني أتدخل في عمله.

لن أقول إننا خسرنا فنيا لكن خسرنا بسبب انعدام الروح القتالية والرجولة في الملعب أتمنى أن يحظى كل فريق بثلاثة لاعبين أو أربعة مثل طارق حامد ومحمد الشناوي ومحمود علاء وأحمد حجازي.

لا يجب أن يحظى أي فريق بأربعة لاعبين جيدين وآخرين لا يقاتلون، الطبيعي أن يحظى أي فريق بـ18 لاعبا يستطيع القتال بكل روحهم وآخرين متوسطين.

لا يجب أن ننسى محاولات أيضا من تريزيجيه ومحمد صلاح كذلك.

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