مصر في المستوى الأول لتصفيات أمم إفريقيا 2021

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تصنيف المنتخبات المشاركة في تصفيات بطولة الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.

وجاء منتخب مصر في المستوى الأولى للتصفيات التي ستقام بنظام المجموعات بواقع 12 مجموعة.

ويتأهل من كل مجموعة منتخبين للبطولة لتقام بمشاركة 24 منتخبا.

وحدد الاتحاد الإفريقي 5 مستويات للمنتخبات المشاركة في التصفيات على أن يخوض منتخبات التصنيف الخامس مباريات إقصائية معا ويتأهل منهم 4 فرق.

ويتم إضافة المنتخبات المتأهلة من المستوى الخامس إلى الـ8 منتخبات في المستوى الرابع ليصل مجموعهم إلى 12 منتخب.

وبذلك يكتمل المستوى الرابع أيضا ثم يتم سحب قرعة تصفيات البطولة.

وتقام قرعة البطولة يوم الخميس المقبل في القاهرة.

وجاءت مستويات تصفيات بطولة الأمم الإفريقية 2021 كالآتي:

المستوى الأول

الجزائر

بوركينا فاسو

الكاميرون

كوت ديفوار

مصر

غانا

مالي

المغرب

نيجيريا

الكونغو الديمقراطية

السنغال

تونس

المستوى الثاني

بنين

كاب فيردي

الكونغو

الجابون

غينيا

كينيا

ليبيا

موريتانيا

النيجر

جنوب إفريقيا

أوغندا

زامبيا

المستوى الثالث

أنجولا

إفريقيا الوسطى

غينيا بيساو

مدغشقر

مالاوي

موزمبيق

ناميبيا

سيراليون

السودان

تنزانيا

توجو

زيمبابوي

المستوى الرابع

بوروندي

بتسوانا

جزر القمر

إيثيوبيا

إيسواتيني

غينيا الإستوائية

ليسوتو

رواندا

المستوى الخامس

تشاد

جيبوتي

جامبيا

ليبيريا

موريشيوس

ساو تومي

سيشيل

جنوب السودان

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