حازم إمام للمحمدي: أنت أخطأت.. الجمهور قال لي كفاية وشكرته

ألقى حازم إمام عضو اتحاد الكرة السابق اللوم على أحمد المحمدي الظهير الأيمن لمنتخب مصر بعدما تعامل بشكل خاطئ مع جماهير الفراعنة خلال كأس أمم إفريقيا 2019.

وقال حازم إمام في تصريحات تليفزيونية: "أنت كلاعب بالطبع تشعر بالضيق من انتقادات الجمهور في الملعب وأعرف أن كل لاعب له طاقة تحمل معينة وأن هناك بعض اللاعبين لا يتحملون ذلك الضفط".

وواصل "أحيانا كنا نفوز ونجد الجمهور ينتقدنا وكنا نشعر بالاستغراب".

وأضاف "لكن المحمدي يعرف جيدا إنه أخطأ أي لاعب يقف أمام الجمهور ليس ذكيا، الجمهور بمثابة مقياسك فهو من يجعلك تلعب أو لا".

وأضاف قائد الزمالك السابق "جمهور الزمالك قال لي كفاية وكانوا ما يقرب من 500 شخص فقط شكرتهم وذهبت لم أقل لهم من أنتم؟".

وواصل "أنا أحب الجمهور لأن هو من صنع اسم حازم إمام وهو من علاه وهو من انتقده ورفعه للأعلى مجددا، حازم إمام لم يصنعه سوى الجمهور فالجمهور هو من يكبر اسمك".

وعن الانتقادات الموجهة لمحمد صلاح لاعب المنتخب المصري قال: "أستغرب تلك الانتقادات بشدة أشعر ببعض الشماتة خاصة مع سحب منه لقب فخر العرب ومعايرته بأن رياض محرز وساديو ماني سيلعبان نهائي كأس أمم إفريقيا وهو لا".

وتابع "أستطيع القول إن صلاح خاض نهائي البطولة في 2017 ومحرز وماني جلسا في منازلهما، الكرة أحيانا تكون فيها جيد وأحيانا أخرى لا فلا يجب أن تهين لاعبا كي يظهر بشكل جيد".

وشدد "صلاح ليس لاعبا مستهترا سجل هدفين وصنع أكثر من فرصة أمام جنوب إفريقيا لكن نعم هو لم يكن صلاح الذي نراه في ليفربول ولكن هو لا يلعب حوله في المنتخب نفس لاعبي ليفربول".

وأضاف حازم إمام "هناك مقياس نقيس عليه الكرة وحينها نقيم صلاح، صلاح سبب مباشر في تأهلنا لكأس العالم وبلوغنا نهائي أمم إفريقيا 2017 والمشكلة هنا في مصر إننا نحب بشدة أو نكره بشدة".

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