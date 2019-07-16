خاص خبر في الجول – بوطيب خارج حسابات الزمالك في مباراة الجونة

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 - 23:10

كتب : محرر في الجول

خالد بوطيب - الزمالك

خرج خالد بوطيب مهاجم نادي الزمالك من حسابات الجهاز الفني للفريق في مباراة الجونة المقبلة.

ويواجه الزمالك فريق الجونة يوم 21 يوليو المقبل بعد استئناف مباريات الدوري.

وقال مصدر بنادي الزمالك لـFilGoal.com: "بوطيب خرج من حسابات الجهاز الفني بقيادة خالد جلال".

وتابع " اللاعب يعاني من إصابة في أربطة الركبة وعلى أثرها يخضع لبرنامج تأهيلي بإشراف الجهاز الطبي".

وأتم "فرص لحاق بوطيب باللقاء ضعيفة للغاية".

وشارك بوطيب مع منتخب المغرب في بطولة أمم إفريقيا 2019، قبل أن تودع المغرب البطولة من الدور ثمن النهائي ضد بنين بركلات الترجيح.

وكان بوطيب قد غاب عن المشاركة ضد كوت ديفوار بسبب الإصابة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 68 نقطة من 31 مباراة.

ويتبقى للزمالك 3 مباريات في الدوري ضد الجونة والإسماعيلي والأهلي على الترتيب.

ويتصدر الأهلي جدول لدوري برصيد 72 نقطة من 32 مباراة.

اقرأ أيضا

حوار في الجول (1) – هاني رمزي يفتح النار على أجيري

حوار في الجول (2) – هاني رمزي يهاجم المحمدي ويكشف كواليس أزمة وردة

خبر في الجول – إسلام عيسي يغادر معسكر المصري

خبر في الجول – حكم عالمي لمباراة القمة

خبر في الجول – بامبو يقترب من الزمالك خلال ساعات

الزمالك الدوري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

حوار – مدرب المنتخب يرد على هاني رمزي: لماذا تتحدث الآن؟.. واسألوا اتحاد الكرة عن أزمة وردة 12 دقيقة | مصر 2019
إنفانتينو يصل مصر بجدول مزدحم.. قرعة كان 2021 ونهائي إفريقيا ومواعيد أخرى 19 دقيقة | مصر 2019
رسميا – المصري يجدد عقد محمود وادي لـ3 سنوات 32 دقيقة | الدوري المصري
سولشاير: أثق في بوجبا.. يستطيع قيادة مانشستر يونايتد للبطولات مجددا 43 دقيقة | أوروبا
حوار في الجول (3) – هاني رمزي يكشف ما حدث بعد الهزيمة من جنوب إفريقيا.. و4 لاعبين فقط قاتلوا 56 دقيقة | مصر 2019
خبر في الجول – بوطيب خارج حسابات الزمالك في مباراة الجونة ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صورة – الكاف يعلن عن نظام التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.. ذكرى سيئة لمصر 2 تعرف على عدد صفقات الزمالك "القوية للغاية" وموعد إعلانها 3 خبر في الجول – أشرف صبحي يستطلع رأي حسن شحاتة لتدريب المنتخب.. وأمر واحد يُعطل كل شيء 4 في الجول يكشف - كيف يخطط كهربا لفسخ التعاقد مع الزمالك من خلال تركيا

قد ينال إعجابك