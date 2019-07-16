خرج خالد بوطيب مهاجم نادي الزمالك من حسابات الجهاز الفني للفريق في مباراة الجونة المقبلة.

ويواجه الزمالك فريق الجونة يوم 21 يوليو المقبل بعد استئناف مباريات الدوري.

وقال مصدر بنادي الزمالك لـFilGoal.com: "بوطيب خرج من حسابات الجهاز الفني بقيادة خالد جلال".

وتابع " اللاعب يعاني من إصابة في أربطة الركبة وعلى أثرها يخضع لبرنامج تأهيلي بإشراف الجهاز الطبي".

وأتم "فرص لحاق بوطيب باللقاء ضعيفة للغاية".

وشارك بوطيب مع منتخب المغرب في بطولة أمم إفريقيا 2019، قبل أن تودع المغرب البطولة من الدور ثمن النهائي ضد بنين بركلات الترجيح.

وكان بوطيب قد غاب عن المشاركة ضد كوت ديفوار بسبب الإصابة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 68 نقطة من 31 مباراة.

ويتبقى للزمالك 3 مباريات في الدوري ضد الجونة والإسماعيلي والأهلي على الترتيب.

ويتصدر الأهلي جدول لدوري برصيد 72 نقطة من 32 مباراة.

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