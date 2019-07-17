حوار – مدرب المنتخب يرد على هاني رمزي: لماذا تتحدث الآن؟.. واسألوا اتحاد الكرة عن أزمة وردة

رد تيتو جارسيا أحد أعضاء الجهاز الفني السابق لمنتخب مصر على تصريحات المدرب العام السابق للفراعنة هاني رمزي في حواره لـFilGoal.com.

وقال تيتو جارسيا لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد" تعليقا على حوار هاني رمزي: "لماذا يتحدث هاني الآن؟ لدينا مدرب هو خافيير أجيري ونتبع قراراته".

وواصل "نعم هاني رمزي مدير فني وأنا أيضا كذلك ولكن أجيري هو المسؤول الأول في منتخب مصر وأي قرار نهائي متروك له ليس من الجيد أن نتحدث بعد الهزيمة كنا سويا لـ11 شهرا لنتفق".

أما عن هل افتقد منتخب مصر الانضباط خارج الملعب قال: "لا أنا فخور بكل اللاعبين وأجيري حتى أعرب عن فخره بهم والتزامهم معه طوال فترة تدريبة للمنتخب".

وبسؤاله عن سبب استبعاد عمرو وردة وعودته لقائمة المنتخب قال: "اسألوا اتحاد الكرة ولا تسألوني أنا، نحن كجهاز فني نرى إنه لم يخطئ خلال تواجده في المعسكر وكنا نحتاجه فنيا".

وعن هل الفوز في كل مباريات دور المجموعات خدع الجهاز الفني والفريق قبل لقاء جنوب إفريقيا في دور الـ16 والذي هُزم فيه الفراعنة بهدف دون رد قال تيتو جارسيا: "لا كنا نعلم أن المباريات الإقصائية شيء مختلف تماما".

وأضاف "حاولنا نلعب بشكل جيد ولكننا واجهنا فريقا جيدا على كل المستويات وسجل هدفا قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة ولم نستطع التعويض".

خروج النني أمام جنوب إفريقيا

وعن مشاركة وليد سليمان بدلا من عمرو وردة أمام جنوب إفريقيا والضغط الهجومي الكبير في آخر دقائق المباراة في وقتها الأصلي برر جارسيا القرار وقال: "طارق حامد أفضل لاعب خط وسط في إفريقيا ويستطيع اللعب وحده".

وتابع "لو لم نجر ذلك التبديل لكان الكل هاجمنا لإضاعة التبديل الرابع على منتخب مصر واحتجنا خلال اللقاء لإشراك عمرو وردة لأنه يلعب بوكس تو بوكس".

وأضاف "أيمن أشرف وأحمد المحمدي ضغطا للأمام وكذلك محمود علاء وأحمد حجازي وأرى أن الأمر كان خطأ في التنفيذ وليس خطأ في التغيير الذي أجريناه".

وشدد "حتى لو لم نجر ذلك التبديل كنا سنُهزم لأن محمد النني لا يلعب على نفس خط طارق حامد بل يتقدم للأمام لذا كان منتخب جنوب إفريقيا سيستغل الأمر ويسجل هدفه".

وأخيرا بسؤاله عن احتفالات أحمد المحمدي ومحمد صلاح لجماهير مصر في لقاء أوغندا قال: "لم أر أي شيء خلال المباراة بل رأيته بعد ذلك ولا أحب التعليق على ما حدث".

وأتم تيتو جارسيا حديثه مرة أخرى عن هاني رمزي وقال: "هو له رأيه الذي أحترمه مثلما لي رأيي الشخصي كذلك ولكن الوقت الحالي ليس المثالي للحديث".

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