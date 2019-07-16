خاص خبر في الجول – الزمالك يرفض الاستغناء عن حازم إمام.. واللاعب يريد الرحيل

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 - 22:50

كتب : محرر في الجول

الزمالك - سموحة - حازم إمام

لا تنوى إدارة نادي الزمالك الاستغناء عن حازم إمام كابتن الفريق في فترة الانتقالات الحالية.

مصدر في الزمالك قال لـ FilGoal.com: "حازم إمام تلقى إخطارا من الإدارة ترفض فيه الاستغناء عن خدمات".

وتابع "مسألة رحيل حازم إمام مرفوضة تماما لأنه أحد قادة الفريق ومن العناصر الأساسية".

وعلى جانب أخر أكد مصدر مقرب من لاعب لـFilGoal.com أن حازم إمام يرغب في الرحيل عن الفريق.

وأوضح "حازم إمام يرغب في الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم لخوض تجربة الاحتراف".

وأتم "اللاعب يريد تأمين مستقبله كما لا يريد أن يكون مضغوطا بعدما علم أن النادي يتفاوض مع لاعبين يلعبون في نفس مركزه".

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 68 نقطة من 31 مباراة.

ويتبقى للزمالك 3 مباريات في الدوري ضد الجونة والإسماعيلي والأهلي على الترتيب.

ويتصدر الأهلي جدول لدوري برصيد 72 نقطة من 32 مباراة.

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