سموحة: طلبنا استعارة ثلاثي الزمالك.. وننتظر تقرير لاسارتي

الأربعاء، 17 يوليه 2019 - 11:30

كتب : FilGoal

الزمالك - سموحة

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة نيته التعاقد مع عدد من لاعبي الأهلي والزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وصرح عامر عبر البرنامج الإذاعي ملعب 9090 "هناك مفاوضات شفهية فقط مع الزمالك، فهو لم يطلب لاعبا من سموحة بشكل رسمي".

وأوضح "لكننا طلبنا من إدارة الزمالك ضم كل من عماد فتحي وأحمد داوودا ومصطفى محمد على سبيل الإعارة".

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وأشار "مصطفى لاعب رائع، وأظن أن الزمالك لديه وفرة في خط الهجوم".

وكان رئيس الزمالك قد كشف عن استغناء ناديه عن خدمات الثنائي عماد فتحي ومحمد أشرف "روقا" للفريق السكندري (طالع التفاصيل).

وتابع "الأمور غير واضحة في الأهلي لتواجد الفريق في معسكر بإسبانيا وننتظر تقرير المدرب مارتن لاسارتي، ونتمنى التعاون بحيث لا يكون التعاون من جانب واحد".

وأعلن رئيس سموحة أن حارس المرمى محمد أبو جبل مستمر مع الفريق، مضيفا "الزمالك يهتم بحراس آخرين، أبو جبل مهم جدا ولم يطلبه أحد رسميا واستمراره معنا خطوة مهمة".

وأشار فرج عامر إلى إعجابه بأكثر من لاعب بصفوف منتخبات كأس الأمم الإفريقية، قائلا إن خالد أوشو لاعب وسط أوغندا الذي انتقل للمقاصة كان محط اهتمام سموحة.

ولفت رئيس النادي السكندري "جاري التفاوض أيضا مع لاعبين أحدهما من مدغشقر وآخر بمنتخب أوغندا".

واختتم تصريحاته "الأسعار تتعقد وترتفع لوجود عدة وكلاء للاعبين يتحول بهم فندق المنتخبات إلى سوق عكاظ، ونجد أكثر من وسيط يحاول التدخل لإنهاء الصفقة والوعد بالتواصل مع اللاعب أو ناديه".

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