رئيس الزمالك يعلن رحيل 5 لاعبين.. 3 إلى الاتحاد و2 لسموحة

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 - 18:29

كتب : FilGoal

أحمد رفعت - ياسر إبراهيم - الأهلي - إنبي

أعلن رئيس الزمالك اليوم الثلاثاء رحيل خمسة لاعبين عن صفوف الفريق على سبيل الإعارة.

وحسبما ذكر الموقع الرسمي للزمالك فإن عماد فتحي ومحمد أشرف "روقا" انتقلا إلى صفوف سموحة لمدة موسم.

وكان عماد فتحي وروقا يلعبان في صفوف إنبي خلال الموسم الذي لم ينته بعد.

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في الوقت ذاته فقد انتقل كل من أحمد رفعت ورزاق سيسيه وإسلام جمال إلى صفوف الاتحاد السكندري لمدة موسم كذلك.

وكان أحمد رفعت يلعب في صفوف إنبي أما إسلام جمال فكان يرتدي قميص طلائع الجيش، فيما كان رزاق سيسيه يتواجد مع زعيم الثغر بالفعل وتم تجديد إعارته فقط.

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