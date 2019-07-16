تقرير تركي: عقبة مادية بين كهربا ودينيزلي.. وحل وسط لإتمام الصفقة

تواجه صفقة انتقال محمود كهربا لاعب نادي الزمالك وفريق دينيزلي عقبة بسبب الخلاف المادي بين الطرفين.

محمود كهربا النادي : الزمالك الزمالك

وكان كهربا قد غادر مصر إلى تركيا من أجل التفاوض للانتقال إلى فريق دينيزلي التركي رغم عدم موافقة الزمالك.

وهدد الزمالك بإيقاف كهربا عن طريق الاتحاد الدولي لمخالفته شروط التعاقد وعدم حضوره لمعسكر الفريق في قبرص.

وكشفت صحيفة دينيزلي التركية عن وجود عقبة مادية في الصفقة بسبب عرض دينيزلي مقارنة بطلب اللاعب المصري.

وأوضح التقرير أن كهربا طلب 1.5 مليون يورو لمدة سنة، بينما عرض دينيزلي 800 ألف يورو فقط.

وأشار التقرير إلى أن المفاوضات مازالت جارية بين الطرفين ليحسم دينيزلي الصفقة خلال الأيام المقبلة.

ويسعى دينيزلي للوصول إلى حل وسط بين عرضه وعرض محمود كهربا من أجل إتمام الصفقة.

وذكرت الصحيفة أن الصفقة ستكون تدعيما قويا للفريق التركي بسبب تسجيل كهربا لـ 66 هدفا وصناعة 33 آخرين في 192 مباراة خاضها في مشواره.

وأشادت الصحيفة بموهبة كهربا الذي لفت الأنظار الموسم الماضي بتسجيل 11 هدفا وصناعة مثلهما مع الزمالك.

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