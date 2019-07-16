غادر إسلام عيسى لاعب المصري البورسعيدي معسكر فريقه بسبب عدم موافقة ناديه على رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

إسلام عيسى النادي : المصري المصري

وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب من اللاعب أن إسلام عيسى قرر ترك معسكر فريق المصري استعدادا للموسم المقبل بسبب الطريقة التي يقابل بها ناديه العروض المقدمة له.

ويرى اللاعب أن نادي المصري البورسعيدي يضع شروطا تعجيزية أمام أي ناد يرغب في التعاقد معه، الأمر الذي يفوت عليه أكثر من فرصة جادة للرحيل.

ويشعر إسلام عيسى أن المصري يبالغ في طلباته المادية من أجل الموافقة على رحيله بعدما طلب ما يقرب من 40 مليون خلال المفاوضات مع الأهلي وبيراميدز.

ويعتقد نادي بيراميدز أن 40 مليون جنيه رقم مبالغ فيه من أجل ضم اللاعب.

أيضا يعترض اللاعب على طريقة إدارة نادي المصري لملف رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وخلال الساعات المقبلة يعقد مجلس إدارة نادي المصري اجتماعا من أجل اتخاذ قرارا بشأن مستقبل إسلام عيسى مع الفريق، وأيضا لبحث العروض المقدمة للمهاجم أوستن أموتو.

وكشف مصدر بإدارة المصري في وقت سابق أن بيراميدز واصل محاولاته لضم إسلام عيسى ، موضحا أن آخر عرض قدمه النادي وصل إلى 2 مليون دولار. (طالع التفاصيل)

عقد عيسى مع المصري يمتد حتى 2023، لكن الفريق فشل في الاتفاق على تمديد التعاقد معه الشهر الماضي.

وسجل عيسى 7 أهداف في 26 مباراة شارك فيها مع المصري في الموسم الحالي من الدوري.

وحدد نادي المصري في وقت سابق سعر بيع إسلام عيىسى لأي ناد مقابل مليوني دولار. (طالع التفاصيل)

اقرأ أيضا:

رئيس الزمالك يعلن رحيل 5 لاعبين.. 3 إلى الاتحاد و2 لسموحة

خبر في الجول - خطاب لاتحادات أمريكا الجنوبية وأوروبا لاختيار حكم عالمي للقمة

الزمالك يعلن عن ضم بن شرقي لـ 3 سنوات

تقارير: برشلونة قدم عرضه الأول من أجل نيمار.. وسان جيرمان حدد السعر

رسميا - إعفاء سيدورف وكلويفرت من قيادة منتخب الكاميرون