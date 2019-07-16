تقرير سعودي: صفقة انضمام حجازي لأهلي جدة مهددة بالفشل بسبب طلب وست بروميتش

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 - 21:31

كتب : محمد سمير

أحمد حجازي - مصر - جنوب إفريقيا

أصبحت صفقة انضمام أحمد حجازي مدافع منتخب مصر ونادي وست بروميتش، إلى أهلي جدة مهددة بالفشل بسبب مغالاة فريقه الإنجليزي.

أحمد حجازي

النادي : وست بروميتش

الأهلي
مصر

وكانت تقارير سعودية قد أشارت إلى اقتراب أهلي جدة من ضم اللاعب خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

وذكرت صحيفة البلاد "السعودية" وفقا لمصادرها الخاصة أن الصفقة أصبحت مهددة بالفشل بسبب صدمة مسؤولي أهلي جدة من مغالاة وست بروميتش.

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وكشف التقرير السعودي أن وست بروميتش طالب النادي السعودي بما يقرب من 4 ملايين يورو من أجل الاستغناء عن عقد اللاعب.

وأوضح التقرير أن طلب وست بروميتش كان بمثابة الصدمة لأهلي جدة لأن ذلك المبلغ يأتي بخلاف رواتب اللاعب.

وأشار التقرير إلى منح حجازي موافقته المبدئية لأهلي جدة من أجل تمثيل الفريق الموسم المقبل.

وذكر التقرير اختيار الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني للفريق للثلاثي عمر السومة وديجانيني تفاريس ودي سوزا في قائمة الفريق الآسيوية، ليتبقى مقعد أجنبي وحيد في القائمة.

ويأتي ذلك في ظل وجود الثنائي البوسني ساريتش والصربي دانييل أليكسيتش.

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