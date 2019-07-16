أرسلت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم خطابا لعدد من اتحادات أمريكا الجنوبية وأوروبا لكرة القدم من أجل اختيار حكم عالمي لإدارة مباراة القمة.

ويلعب الأهلي والزمالك يوم 28 يوليو في ختام مباريات الدوري المصري الذي يتنافس عليه الثنائي.

وقال مصدر لـ FilGoal.com: "تم إرسال خطاب لاتحادات في أمريكا الجنوبية وأوروبا لاختيار حكم لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك".

وأضاف "جاء في الخطاب طلب بأن يكون الحكم من الصف الأول لكل الاتحاد للاستقرار على اسم الحكم في النهاية".

وشدد المصدر "بالطبع يجب أن يكون الحكم من حكام الصف الأول لأنها مباراة مصيرية وقد تحدد بطل المسابقة".

وعن مباراتي الزمالك أمام الجونة والإسماعيلي قال المصدر: "مباراة القمة فقط من اختصاص اتحاد الكرة والتي يتحمل تكاليف حكامها الأجانب".

وتابع "إذا طلب الزمالك ذلك في الوقت المحدد سيتم التعامل مع الأمر مثل مبارياته السابقة".

وأتم "أما إذا لم يطلب الزمالك من الأساس حكام أجانب فسيكون بالتأكيد حكما مصريا لإدارة المباراتين".

ويقع الأهلي في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة ويكفيه 4 نقاط من المباراتين المؤجلتين لحسم اللقب.

أما الزمالك ففي المركز الثالث برصيد 68 نقطة من 31 مباراة ويحتاج للفوز بالثلاث مباريات لحسم اللقب.

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