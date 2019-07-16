خاص خبر في الجول - خطاب لاتحادات أمريكا الجنوبية وأوروبا لاختيار حكم عالمي للقمة

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 - 18:46

كتب : عاطف شادي

الزمالك والأهلي على استاد برج العرب

أرسلت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم خطابا لعدد من اتحادات أمريكا الجنوبية وأوروبا لكرة القدم من أجل اختيار حكم عالمي لإدارة مباراة القمة.

ويلعب الأهلي والزمالك يوم 28 يوليو في ختام مباريات الدوري المصري الذي يتنافس عليه الثنائي.

وقال مصدر لـ FilGoal.com: "تم إرسال خطاب لاتحادات في أمريكا الجنوبية وأوروبا لاختيار حكم لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك".

أخبار متعلقة

مصدر مقرب من أفشة لـ في الجول: أبلغ بيراميدز برغبته في اللعب للأهلي حفيظ دراجي: هدف محرز جاء بالاشتراك معي.. وزيارة الأهلي جعلتني أدرك مدى قيمته الكبيرة رئيس الزمالك يعلن رحيل 5 لاعبين.. 3 إلى الاتحاد و2 لسموحة الزمالك يعلن عن ضم بن شرقي لـ 3 سنوات

وأضاف "جاء في الخطاب طلب بأن يكون الحكم من الصف الأول لكل الاتحاد للاستقرار على اسم الحكم في النهاية".

وشدد المصدر "بالطبع يجب أن يكون الحكم من حكام الصف الأول لأنها مباراة مصيرية وقد تحدد بطل المسابقة".

وعن مباراتي الزمالك أمام الجونة والإسماعيلي قال المصدر: "مباراة القمة فقط من اختصاص اتحاد الكرة والتي يتحمل تكاليف حكامها الأجانب".

وتابع "إذا طلب الزمالك ذلك في الوقت المحدد سيتم التعامل مع الأمر مثل مبارياته السابقة".

وأتم "أما إذا لم يطلب الزمالك من الأساس حكام أجانب فسيكون بالتأكيد حكما مصريا لإدارة المباراتين".

ويقع الأهلي في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة ويكفيه 4 نقاط من المباراتين المؤجلتين لحسم اللقب.

أما الزمالك ففي المركز الثالث برصيد 68 نقطة من 31 مباراة ويحتاج للفوز بالثلاث مباريات لحسم اللقب.

اقرأ أيضا:

حسن شحاتة يقترب من تدريب المنتخب.. وأمر واحد يعطل كل شيء

رئيس الزمالك يعلن عن صفقة مدوية

غالي وأحمد حسن ضمن المرشحين للجنة اتحاد الكرة المؤقتة

أفشة يبلغ بيراميدز برغبته اللعب مع الأهلي

"الزمالك يعلن ضم 4 لاعبين بعد لقاء القمة"

معلول: تعلمنا من درس صن داونز.. وهذا أبرز ما يميز لاسارتي

الدوري المصري الأهلي الزمالك

نرشح لكم

أخر الأخبار

خبر في الجول - بريبرام التشيكي يطلب استعارة عمرو جمال.. والأهلي يدرس العرض 2 دقيقة | الدوري المصري
خالد جلال للاعبي الزمالك: بأيدكم حسم الدوري.. لا تستمعوا لأي شيء يُقال عنكم 3 دقيقة | الدوري المصري
مصر في المستوى الأول لتصفيات أمم إفريقيا 2021 6 دقيقة | مصر 2019
بنشرقي.. "ديبالا المغرب" الذي يتألق في الأوقات الهامة 15 دقيقة | مصر
تقرير سعودي: صفقة انضمام حجازي لأهلي جدة مهددة بالفشل بسبب طلب وست بروميتش 18 دقيقة | مصر
جريزمان: ميسي مثل ليبرون وأخطط لاحتفال جديد.. وهذه هي أصعب لحظاتي 22 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صورة – الكاف يعلن عن نظام التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.. ذكرى سيئة لمصر 2 تعرف على عدد صفقات الزمالك "القوية للغاية" وموعد إعلانها 3 خبر في الجول – أشرف صبحي يستطلع رأي حسن شحاتة لتدريب المنتخب.. وأمر واحد يُعطل كل شيء 4 في الجول يكشف - كيف يخطط كهربا لفسخ التعاقد مع الزمالك من خلال تركيا

قد ينال إعجابك