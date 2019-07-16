يقترب كريم بامبو جناح الإسماعيلي من الانضمام إلى صفوف الزمالك لتدعيم الأبيض في سوق الانتقالات الصيفية.

كريم بامبو النادي : الإسماعيلي الزمالك

وينتهي تعاقد بامبو مع الإسماعيلي بنهاية الموسم الجاري وكان هناك مفاوضات من الدراويش لتجديد عقد اللاعب.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب كان ارتبط اسمه بالنادي الأهلي في البداية.

وقال مصدر لـ FilGoal.com: "أن هناك مفاوضات حدثت مع اللاعب للانضمام إلى إنبي لكن حدث خلاف في الأمور المالية مما عطل الصفقة".

وتابع المصدر "تم عرض بامبو على رئيس الزمالك من قبل أحد الوكلاء ورحب بالأمر".

وواصل المصدر "اللاعب عقد جلسة بالفعل مع الزمالك لكن تم رفض المغالاة إذ حدد الزمالك مبلغ 2 مليون و500 ألفا في الموسم لكن اللاعب رفض".

وأتم المصدر "توقفت الصفقة وقتها بعد رفض بامبو، لكن هناك جلسة أخرى سيتم عقدها مع اللاعب غدا الأربعاء لحسم موقف الصفقة".

وكان كريم بامبو لاعبا في صفوف الأهلي حتى يناير 2016 قبل الانضمام إلى الإسماعيلي لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم.

ولعب بامبو 97 مباراة في الدوري المصري وسجل 20 هدفا وصنع 9 آخرين.

وخاض بامبو هذا الموسم 36 مباراة مع الإسماعيلي في مختلف المسابقات ونجح في تسجيل 9 أهداف وصنع هدفا واحدا.

وكانت أخر أهداف بامبو يوم 22 مايو في شباك الأهلي ضمن منافسات الدوري في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

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