قال مصدر في المصري البورسعيدي إن إدارة النادي حددت لنادي بيراميدز السعر المطلوب للاستغناء عن خدمات إسلام عيسي صانع ألعاب الفريق، بجانب وجود عرض سعودي من أجل أوستن أموتو. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وقال المصدر لـFilGoal.com :"وصلنا عرضا سعوديا لضم أوستن أموتو بمبلغ مليون دولار، وحددنا قيمة 2 مليون دولار للاستغناء عنه مع وجود شرط آخر".

وواصل "الشرط كان بطلب من إيهاب جلال مدرب الفريق، وهو التجديد لمحمود وادي ومازلنا في انتظار وكيل اللاعب الذي سيصل من الإمارات خلال أيام".

وأكمل "طريقة إيهاب جلال ستعتمد على مهاجم واحد صريح، بيع أموتو لن يكون إلا حسب شروط إيهاب جلال وبمقابل مادي جيد والتجديد لوادي".

المهاجم النيجيري شارك خلال الموسم الجاري في 11 مباراة بالدوري سجل خلالها 5 أهداف أخرى.

وتطرق للحديث عن إسلام عيسى فقال :"طلبنا من بيراميدز مبلغ 40 مليون جنيه للاستغناء عن خدمات إسلام".

وأردف "شيخ موكورو نال إعجاب إيهاب جلال منذ بداية فترة الإعداد، واللاعب يسير بشكل طيب والمدير الفني يعده لكي يكون أحد أعمدة الفريق خلال الموسم المقبل".

وكشف مصدر بإدارة المصري في وقت سابق أن بيراميدز واصل محاولاته لضم إسلام عيسى ، موضحا أن آخر عرض قدمه النادي وصل إلى 2 مليون دولار. (طالع التفاصيل)

عقد عيسى مع المصري يمتد حتى 2023، لكن الفريق فشل في الاتفاق على تمديد التعاقد معه الشهر الماضي.

وسجل عيسى 7 أهداف في 26 مباراة شارك فيها مع المصري في الموسم الحالي من الدوري.

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