الزمالك يعلن عن ضم بن شرقي لـ 3 سنوات

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 - 17:12

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي - الزمالك

أعلن النادي الزمالك في بيان رسمي عن ضم أشرف بن شرقي لاعب وسط الهلال السعودي بعقد يمتد لـ3 مواسم خلال السوق الصيفية الجارية.

ونشر النادي بيانا رسميا عبر موقعه قال فيه :"من المقرر أن يصل أشرف بن شرقي ووكيل أعماله يوم الأربعاء للتوقيع في مقر النادي".

وكان رئيس الزمالك قد أعلن في وقت سابق يوم الإثنين عن تعاقد فريقه مع بن شرقي. (طالع التفاصيل)

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بنشرقي صاحب الـ24 عاما بدأ مسيرته في صفوف المغرب الفاسي وانتقل منه إلى الوداد الذي توج معه بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وانتقل بنشرقي إلى الهلال السعودي الموسم الماضي وفي منتصف الموسم أعير إلى لانس الفرنسي قبل أن يعود للفريق السعودي ومنه إلى الزمالك.

كما خاض بنشرقي مباراة واحدة مع منتخب المغرب كانت في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

وتعد تلك أولى صفقات الزمالك الصيفية التي أبرمها الفريق بشكل رسمي، كما كان رئيسه قد أعلن في وقت سابق عن ضم 4 لاعبين عقب مواجهة القمة ضد الأهلي والتي قد تحسم لقب الدوري لموسم 2018-2019. (طالع التفاصيل)

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