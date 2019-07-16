رسميا - إعفاء سيدورف وكلويفرت من قيادة منتخب الكاميرون

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم في بيان رسمي إعفاء كلارينس سيدورف المدير الفني للمنتخب ومساعد باتريك كلويفرت من المهمة الفنية.

وكان منتخب الكاميرون قد ودع منافسات بطولة أمم إفريقيا من ثمن النهائي بالخسارة 2-3 أمام نيجيريا.

وخرج حامل لقب النسخة الماضية من ثمن النهائي في مفاجأة كبرى، بعد الصعود كثاني مجموعته بـ 5 نقاط من فوز على غينيا بيساو والتعادل أمام بنين وغانا.

Clarence Seedorf démis de ses fonctions de Sélectionneur des #lionsindomptables pic.twitter.com/o0fDlIZkXv — Fecafoot-Officiel (@FecafootOfficie) July 16, 2019

وتولى سيدورف القيادة الفنية في أغسطس 2018 وتمت إقالته بعد أقل من عام.

وخاض سيدورف 10 مباريات مع المنتخب الكاميروني ولم يفز سوى في 3 مباريات وخسر مثلهم وتعادل 4 مرات.

هدف ⚽️ أسبقية للكتيبة النيجيرية بأقدام إيغالو بعد دربكة دفاعية كاميرونية..



🇳🇬 1 - 0 🇨🇲#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/9ZTo9Kl2Gz — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 6, 2019







































































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