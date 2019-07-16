رسميا - إعفاء سيدورف وكلويفرت من قيادة منتخب الكاميرون

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 - 18:56

كتب : FilGoal

سيدورف - باتريك كلايفرت - الكاميرون - نيجيريا

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم في بيان رسمي إعفاء كلارينس سيدورف المدير الفني للمنتخب ومساعد باتريك كلويفرت من المهمة الفنية.

وكان منتخب الكاميرون قد ودع منافسات بطولة أمم إفريقيا من ثمن النهائي بالخسارة 2-3 أمام نيجيريا.

وخرج حامل لقب النسخة الماضية من ثمن النهائي في مفاجأة كبرى، بعد الصعود كثاني مجموعته بـ 5 نقاط من فوز على غينيا بيساو والتعادل أمام بنين وغانا.

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وتولى سيدورف القيادة الفنية في أغسطس 2018 وتمت إقالته بعد أقل من عام.

وخاض سيدورف 10 مباريات مع المنتخب الكاميروني ولم يفز سوى في 3 مباريات وخسر مثلهم وتعادل 4 مرات.

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