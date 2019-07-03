خاص مصدر بـ المصري لـ في الجول: بيراميدز عرض 33 مليونا لضم إسلام عيسى.. واقتراح صفقة تبادلية

الأربعاء، 03 يوليه 2019 - 19:04

كتب : أيمن عيد

إسلام عيسى - المصري - سموحة

كشف مصدر بإدارة المصري أن بيراميدز واصل محاولاته لضم إسلام عيسى جناح الفريق، موضحا أن آخر عرض قدمه النادي وصل إلى 2 مليون دولار.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "بيراميدز عرض علينا 2 مليون دولار، وندرس العرض المالي حاليا".

وأضاف "قد نطلب محمد مجدي أفشة ومهند لاشين بجانب العرض المالي المقدم من بيراميدز".

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وفي المقابل، أوضح المصدر أن الأهلي أيضا طلب إسلام عيسى، وأن المصري رد برغبته في الحصول على أحمد الشيخ.

وأكمل "الأهلي رد بأنه لن يفرط في الشيخ إلا للإعارة لمدة موسم، لنرد بأننا نريده لموسمين".

وفي المقابل، قال المصدر إن محمود وادي مهاجم الفريق أبدى موافقة مبدئية على الاستمرار مع الفريق، ولكنه طلب حضور وكيله الخارجي للتفاوض على بنود العقد.

عقد عيسى مع المصري يمتد حتى 2023، لكن الفريق فشل في الاتفاق على تمديد التعاقد معه الشهر الماضي.

وسجل عيسى 7 أهداف في 26 مباراة شارك فيها مع المصري في الموسم الحالي من الدوري.

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