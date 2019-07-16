سكاي: تريبيير إلى إسبانيا للإنضمام إلى أتليتكو مدريد

صفقة جديدة تقترب من أتليتكو مدريد لتدعيم الجبهة اليمنى، كيران تريبيير ظهير توتنام قاب قوسين أو أدنى من الانضمام للفريق الإسباني.

ويسافر كيران تريبيير ظهير توتنام إلى إسبانيا غدا الأربعاء لإجراء الكشف الطبي للانضمام إلى أتليتكو مدريد بحسب شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى ماوريسيو بوكيتينو قد أجبر لاعبه الإنجليزي على الرحيل من الفريق. (طالع التفاصيل)

ويمتلك بوكيتينو حاليا الثنائي سيرجي أورييه وكايل واكر بيترز في مركز الظهير الأيمن.

تريبيير انضم إلى توتنام قادما من بيرنلي في صيف 2015 بمبلغ 4.9 مليون يورو ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2022.

وشارك صاحب الـ28 عاما خلال الموسم الجاري في 38 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع 5 آخرين.

وربطت تقارير صحفية في الأشهر القليلة الماضية تريبيير بالانضمام إلى نابولي، إلا أن يوفنتوس مستعد للدخول بقوة إلى سباق ضمه لضمان الحصول على خدماته سريعا مع وصول ساري.

كما قالت تقارير أخرى إن بايرن ميونيخ يرغب بشدة في الحصول على خدمات تريبيير من توتنام خلال السوق الصيفية الجارية.

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