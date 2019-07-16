تقرير - أتليتكو يضغط على توتنام لبيع تريبيير

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 - 12:40

كتب : FilGoal

كيران تريبير

يسعى أتليتكو مدريد للحصول على خدمات كيران تريبيير مدافع نادي توتنام خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

كيران تريبيير

النادي : توتنام هوتسبر

توتنام هوتسبر

وقال التقرير إن أتليتكو مدريد يضغط بقوة على توتنام للموافقة على بيع مدافعه الدولي الإنجليزي مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.

وينوي ماوريسيو بوكيتينو حسبما أوضح التقرير، بيع مدافعه الدولي الإنجليزي خلال السوق الصيفية، خاصة بعدما خسر مكانه الأساسي في تشكيل منتخب إنجلترا.

أخبار متعلقة

عن عودة بيل إلى توتنام.. وكيله: لا أعلق على الأخبار التافهة تقرير: توتنام قد يخطف مدافع سانت إيتيان من أرسنال.. قدم 30 مليون يورو سكاي إيطاليا: روما في مفاوضات مع توتنام لضم ألديرفيريلد

ويمتلك بوكيتينو حاليا الثنائي سيرجي أورييه وكايل واكر بيترز في مركز الظهير الأيمن.

تريبيير انضم إلى توتنام قادما من بيرنلي في صيف 2015 بمبلغ 4.9 مليون يورو ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2022.

وشارك صاحب الـ28 عاما خلال الموسم الجاري في 38 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع 5 آخرين.

وربطت تقارير صحفية في الأشهر القليلة الماضية تريبيير بالانضمام إلى نابولي، إلا أن يوفنتوس مستعد للدخول بقوة إلى سباق ضمه لضمان الحصول على خدماته سريعا مع وصول ساري.

كما قالت تقارير أخرى إن بايرن ميونيخ يرغب بشدة في الحصول على خدمات تريبيير من توتنام خلال السوق الصيفية الجارية.

اقرأ أيضا:

حسن شحاتة يقترب من تدريب المنتخب.. وأمر واحد يعطل كل شيء

رئيس الزمالك يعلن عن صفقة مدوية

غالي وأحمد حسن ضمن المرشحين للجنة اتحاد الكرة المؤقتة

أفشة يبلغ بيراميدز برغبته اللعب مع الأهلي

"الزمالك يعلن ضم 4 لاعبين بعد لقاء القمة"

معلول: تعلمنا من درس صن داونز.. وهذا أبرز ما يميز لاسارتي

سوق الانتقالات

نرشح لكم

أخر الأخبار

يد - شباب مصر يفتتحون مشوارهم في المونديال بفوز كاسح على استراليا 7 دقيقة | رياضات أخرى
مدرب تونس: الاتهام بالعنصرية كان في انتظاري لو رفضت الحصول على قميص ماني 27 دقيقة | مصر 2019
مصطفى حجي يحمل رينار مسؤولية فشل المغرب في أمم إفريقيا ساعة | مصر 2019
نجل بوكيتينو يوقع على عقده الأول مع توتنام ساعة | أوروبا
سياسي فرنسي يواصل انتقاد احتفالات الجزائريين: لن نواجه مشاكل مع السنغاليين لو فازوا ساعة | مصر 2019
أيوبي: تعلمنا من أخطاء لقاء الجزائر.. علينا العودة لبلادنا مرفوعي الرأس 2 ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صورة – الكاف يعلن عن نظام التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.. ذكرى سيئة لمصر 2 تعرف على عدد صفقات الزمالك "القوية للغاية" وموعد إعلانها 3 في الجول يكشف - كيف يخطط كهربا لفسخ التعاقد مع الزمالك من خلال تركيا 4 لهيطة ومصدر من اتحاد الكرة يكشفان لـ في الجول: متى تم تصوير إعلان الاعتذار وكيف تم اختيار نجومه

قد ينال إعجابك