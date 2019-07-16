تقرير - أتليتكو يضغط على توتنام لبيع تريبيير

يسعى أتليتكو مدريد للحصول على خدمات كيران تريبيير مدافع نادي توتنام خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

كيران تريبيير النادي : توتنام هوتسبر توتنام هوتسبر

وقال التقرير إن أتليتكو مدريد يضغط بقوة على توتنام للموافقة على بيع مدافعه الدولي الإنجليزي مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.

وينوي ماوريسيو بوكيتينو حسبما أوضح التقرير، بيع مدافعه الدولي الإنجليزي خلال السوق الصيفية، خاصة بعدما خسر مكانه الأساسي في تشكيل منتخب إنجلترا.

ويمتلك بوكيتينو حاليا الثنائي سيرجي أورييه وكايل واكر بيترز في مركز الظهير الأيمن.

تريبيير انضم إلى توتنام قادما من بيرنلي في صيف 2015 بمبلغ 4.9 مليون يورو ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2022.

وشارك صاحب الـ28 عاما خلال الموسم الجاري في 38 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع 5 آخرين.

وربطت تقارير صحفية في الأشهر القليلة الماضية تريبيير بالانضمام إلى نابولي، إلا أن يوفنتوس مستعد للدخول بقوة إلى سباق ضمه لضمان الحصول على خدماته سريعا مع وصول ساري.

كما قالت تقارير أخرى إن بايرن ميونيخ يرغب بشدة في الحصول على خدمات تريبيير من توتنام خلال السوق الصيفية الجارية.

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