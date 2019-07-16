مدرب تونس: الاتهام بالعنصرية كان في انتظاري لو رفضت الحصول على قميص ماني

كشف آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس عن تفكيره عندما أعطاه ساديو ماني نجم منتخب السنغال قميصه عقب نهاية لقاء الفريقين في نصف نهائي أمم إفريقيا.

وانتصر المنتخب السنغالي على نظيره التونسي وتأهل لملاقاة الجزائر في نهائي أمم إفريقيا يوم الجمعة على استاد القاهرة.

وقال جيريس في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة تحديد المركز الثالث ضد نيجيريا: "ساديو هو من عرض علي قميصه وذلك تقديرا منه للفترة التي قضاها تحت إشرافي".

وتولى آلان جيريس تدريب منتخب السنغال في الفترة من 2013 إلى 2015.

وأضاف "رفض تسلم قميص ماني كان سيجعلني معرضا لاتهامات بالعنصرية، وهي أمور موجودة في عالم كرة القدم".

Magnifiques images de Sadio #Mané dans les bras d'Alain Giresse, son ancien sélectionneur, qui lui a fait disputer sa première Coupe d'Afrique des Nations en 2015 avec @FootballSenegal 🇸🇳😍 #TotalAFCON2019 #SENTUN pic.twitter.com/YnMTHHzCid — Football Together (@Football2Gether) July 14, 2019

ويواجه منتخب تونس نظيره نيجيريا يوم الأربعاء في تمام التاسعة مساء على استاد السلام ضمن مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس الأمم 2019.

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