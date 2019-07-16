مدرب تونس: الاتهام بالعنصرية كان في انتظاري لو رفضت الحصول على قميص ماني

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 - 15:58

كتب : FilGoal

ساديو ماني مع السنغال أمام بنين

كشف آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس عن تفكيره عندما أعطاه ساديو ماني نجم منتخب السنغال قميصه عقب نهاية لقاء الفريقين في نصف نهائي أمم إفريقيا.

وانتصر المنتخب السنغالي على نظيره التونسي وتأهل لملاقاة الجزائر في نهائي أمم إفريقيا يوم الجمعة على استاد القاهرة.

وقال جيريس في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة تحديد المركز الثالث ضد نيجيريا: "ساديو هو من عرض علي قميصه وذلك تقديرا منه للفترة التي قضاها تحت إشرافي".

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وتولى آلان جيريس تدريب منتخب السنغال في الفترة من 2013 إلى 2015.

وأضاف "رفض تسلم قميص ماني كان سيجعلني معرضا لاتهامات بالعنصرية، وهي أمور موجودة في عالم كرة القدم".

ويواجه منتخب تونس نظيره نيجيريا يوم الأربعاء في تمام التاسعة مساء على استاد السلام ضمن مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس الأمم 2019.

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