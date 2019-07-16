مصطفى حجي يحمل رينار مسؤولية فشل المغرب في أمم إفريقيا

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 - 14:50

كتب : FilGoal

هيرفي رينار

أوضح مصطفى حجي مساعد هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب المغرب أن الجهاز الفني لأسود الأطلس يتحمل مسؤولية الفشل في كأس الأمم الإفريقية 2019.

منتخب المغرب دخل البطولة وهو أحد أقوى المرشحين للفوز باللقب، لكنه ودع المسابقة من دور الـ16 على يد بنين.

وقال حجي في تصريحات لإذاعة راديو مارس المغربية: "قدمنا كجهاز فني عدة اقتراحات بخصوص تشكيل المغرب في مباريات البطولة، إلا أن رينار كان له القرار الأخير".

أخبار متعلقة

سياسي فرنسي يواصل انتقاد احتفالات الجزائريين: لن نواجه مشاكل مع السنغاليين لو فازوا أيوبي: تعلمنا من أخطاء لقاء الجزائر.. علينا العودة لبلادنا مرفوعي الرأس مدرب نيجيريا: أعلم الكثير عن الكرة التونسية.. وجيريس كان زميلي في الملعب وزير الرياضة الكاميروني يفتح النار على سيدورف: ليس لائقا لتدريب المنتخب

وأضاف "كان على رينار إراحة بعض اللاعبين، واعتماد سياسة التدوير، لأن لعب المباريات الثالثة في مرحلة المجموعات بنفس اللاعبين تقريبا خطأ فادح".

مصطفى حجي.. "ذيل الحصان" و"قرار القلب" الذي نحبه رغم المقصية

ويرى نجم منتخب المغرب في التسعينات وبداية الألفية الجديدة أنه يجب ضم عدة لاعبين من الدوري المغربي، خاصة في ظل تألق الأندية المغربية على المستوى الإفريقي في السنوات الأخيرة.

وتواصلت حالة الغموض حول مستقبل هيرفي رينار مع منتخب المغرب، بعدما نفى الاتحاد المغربي تقدم المدرب باستقالته.

فقد خرجت قناة الرياضية المغربية لتزعم تقدم رينار باستقالته من منصبه كمدير فني للمنتخب، قبل أن ينفي الاتحاد المغربي. (طالع التفاصيل)

رينار بدوره نفى هو الآخر تقدمه باستقالته بقوله "تحدثت مع فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي وقمنا بتقييم مشوارنا في أمم إفريقيا".

وأضاف في تغريده نشرها على حسابه على (تويتر) "تحدثت معه عن المستقبل أيضا وأبلغته برأيي".

وواصل "اتفقنا سويا على عدم إصدار أي بيانات رسمية بخصوص ما حدث".

وكان رينار قد تولى قيادة منتخب المغرب من فبراير 2016 وكان من المقرر أن يستمر حتى كأس العالم 2022 بقطر.

وتأهل أسود أطلس إلى ثمن نهائي بطولة أمم إفريقيا بعد تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة ودون استقبال أي هدف.

ولكن تعادل المنتخب أمام بنين بهدف لكل منهما قبل أن يودع المنافسات بركلات الترجيح.

وقاد رينار المغرب 43 مباراة فاز في 23 منها وتعادل 9 مرات وخسر 11 مرة.

وسبق لرينار قيادة منتخبات كوت ديفوار وزامبيا في إفريقيا وتوج معهما بلقب بطولة الأمم.

وتشير تقارير سعودية إلى اتفاق الاتحاد السعودي على كافة التفاصيل مع رينار لتولي قيادة المنتخب الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

حسن شحاتة يقترب من تدريب المنتخب.. وأمر واحد يعطل كل شيء

رئيس الزمالك يعلن عن صفقة مدوية

غالي وأحمد حسن ضمن المرشحين للجنة اتحاد الكرة المؤقتة

أفشة يبلغ بيراميدز برغبته اللعب مع الأهلي

"الزمالك يعلن ضم 4 لاعبين بعد لقاء القمة"

معلول: تعلمنا من درس صن داونز.. وهذا أبرز ما يميز لاسارتي

هيرفي رينار المغرب مصطفى حجي مصر 2019

نرشح لكم

أخر الأخبار

تقرير تركي: عقبة مادية بين كهربا ودينيزلي.. وحل وسط لإتمام الصفقة 20 دقيقة | الدوري المصري
في عالم NBA.. كوكب الأرض دار حول "أين سيذهب كاواي" ساعة | أمريكا
تقرير جزائري: فيكتور جوميز حكما لنهائي أمم إفريقيا.. فأل حسن للخضر ساعة | مصر 2019
رسميا - إعفاء سيدورف وكلويفرت من قيادة منتخب الكاميرون ساعة | مصر 2019
سكاي: تريبيير إلى إسبانيا للإنضمام إلى أتليتكو مدريد ساعة | أوروبا
خبر في الجول - خطاب لاتحادات أمريكا الجنوبية وأوروبا لاختيار حكم عالمي للقمة ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صورة – الكاف يعلن عن نظام التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.. ذكرى سيئة لمصر 2 تعرف على عدد صفقات الزمالك "القوية للغاية" وموعد إعلانها 3 خبر في الجول – أشرف صبحي يستطلع رأي حسن شحاتة لتدريب المنتخب.. وأمر واحد يُعطل كل شيء 4 في الجول يكشف - كيف يخطط كهربا لفسخ التعاقد مع الزمالك من خلال تركيا

قد ينال إعجابك