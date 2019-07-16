مصطفى حجي يحمل رينار مسؤولية فشل المغرب في أمم إفريقيا

أوضح مصطفى حجي مساعد هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب المغرب أن الجهاز الفني لأسود الأطلس يتحمل مسؤولية الفشل في كأس الأمم الإفريقية 2019.

منتخب المغرب دخل البطولة وهو أحد أقوى المرشحين للفوز باللقب، لكنه ودع المسابقة من دور الـ16 على يد بنين.

وقال حجي في تصريحات لإذاعة راديو مارس المغربية: "قدمنا كجهاز فني عدة اقتراحات بخصوص تشكيل المغرب في مباريات البطولة، إلا أن رينار كان له القرار الأخير".

وأضاف "كان على رينار إراحة بعض اللاعبين، واعتماد سياسة التدوير، لأن لعب المباريات الثالثة في مرحلة المجموعات بنفس اللاعبين تقريبا خطأ فادح".

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ويرى نجم منتخب المغرب في التسعينات وبداية الألفية الجديدة أنه يجب ضم عدة لاعبين من الدوري المغربي، خاصة في ظل تألق الأندية المغربية على المستوى الإفريقي في السنوات الأخيرة.

وتواصلت حالة الغموض حول مستقبل هيرفي رينار مع منتخب المغرب، بعدما نفى الاتحاد المغربي تقدم المدرب باستقالته.

فقد خرجت قناة الرياضية المغربية لتزعم تقدم رينار باستقالته من منصبه كمدير فني للمنتخب، قبل أن ينفي الاتحاد المغربي. (طالع التفاصيل)

رينار بدوره نفى هو الآخر تقدمه باستقالته بقوله "تحدثت مع فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي وقمنا بتقييم مشوارنا في أمم إفريقيا".

وأضاف في تغريده نشرها على حسابه على (تويتر) "تحدثت معه عن المستقبل أيضا وأبلغته برأيي".

وواصل "اتفقنا سويا على عدم إصدار أي بيانات رسمية بخصوص ما حدث".

A ma demande j’ai rencontré mr Lekjaa président de la FRMF. Nous avons fait le point sur la compétition qui vient de s’achever pour nous. Nous avons également parlé de l’avenir, je lui ai fait part de mon point de vue. Nous avons convenu de ne faire aucune déclaration publique. pic.twitter.com/50Bnvf6XQe — Hervé Renard (@Herve_Renard_HR) July 15, 2019

وكان رينار قد تولى قيادة منتخب المغرب من فبراير 2016 وكان من المقرر أن يستمر حتى كأس العالم 2022 بقطر.

وتأهل أسود أطلس إلى ثمن نهائي بطولة أمم إفريقيا بعد تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة ودون استقبال أي هدف.

ولكن تعادل المنتخب أمام بنين بهدف لكل منهما قبل أن يودع المنافسات بركلات الترجيح.

وقاد رينار المغرب 43 مباراة فاز في 23 منها وتعادل 9 مرات وخسر 11 مرة.

وسبق لرينار قيادة منتخبات كوت ديفوار وزامبيا في إفريقيا وتوج معهما بلقب بطولة الأمم.

وتشير تقارير سعودية إلى اتفاق الاتحاد السعودي على كافة التفاصيل مع رينار لتولي قيادة المنتخب الفترة المقبلة.

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