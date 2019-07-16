جيريس: قابلت ظروفا مع تونس في كأس الأمم لم أمر بها من قبل

قال آلان جيريس مدرب تونس إنه لم يقابل في حياته مثل الظروف التي تعرض لها مع المنتخب في مسيرته بكأس الأمم، وذلك بسبب استقبال 3 أهداف من 3 أخطاء دفاعية للاعبي نسور قرطاج.

وتحدث المدرب الفرنسي للصحفيين قائلا: "فعلنا كل شيء في مواجهة السنغال، إلا أننا لم نسجل وغياب التوفيق الذي ساند المنافس في الكرة التي سكنت شباكنا".

وأضاف "أخطاؤنا هي ما أهدت السنغال الفوز في المواجهة الماضية، وأعتقد أنني لم أمر بمثل هذه الظروف، أن أشارك في بطولة ويتم تسجيل 3 أهداف في مرمانا من أخطاء".

وكان المنتخب التونسي قد خسر من نظيره السنغالي بنتيجة 1-0 ضمن منافسات نصف النهائي، فيما خسر منتخب نيجيريا من الجزائر بنتيجة 2-1.

وتحدث عن مواجهة نيجيريا قائلا: "نيجيريا من المنتخبات المتميزة في البطولة ولديهم لاعبين على أعلى مستوى، لذا ستكون مواجهتنا ضدهم صعبة للغاية".

وواصل "المنتخب النيجيري يعتمد على القوة البدنية مثل أغلب المنتخبات في إفريقيا، بالإضافة إلى أن لاعبوه يقدمون أداء قويا ومتميزا ومهاريا ويلعبون بحماس شديد وروح جماعية، وهذا ما نقلته للاعبين".

وأكمل "سنلعب المواجهة بجدية شديدة، حاولنا تحفيز اللاعبين بعد الحالة النفسية السيئة والإحباط الذي لازمهم بعد الخسارة الأخيرة، ومن الضروري النظر للأمام للفوز بالمواجهة المقبلة".

واسترسل "مواجهة السنغال أرهقتنا وكانت صعبة جدا ويومان غير كافيين بالنسبة لنا للحصول على الراحة، إلا أننا أمام أمر واقع وسنلعب مباراتنا المقبلة بكل قوة، وهدفنا الفوز بالمركز الثالث".

وأتم "الفوز بالمركز الثالث في بطولة مثل كأس الأمم أمر جيد ويمنح دفعة كبيرة للاعبين فيما هو قادم، وهو ما نسعى إليه".

ويواجه منتخب تونس نظيره نيجيريا يوم الأربعاء في تمام التاسعة مساء على استاد السلام ضمن مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس الأمم 2019.

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