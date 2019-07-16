جيريس: قابلت ظروفا مع تونس في كأس الأمم لم أمر بها من قبل

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 - 13:13

كتب : FilGoal

آلان جيريس مدرب تونس

قال آلان جيريس مدرب تونس إنه لم يقابل في حياته مثل الظروف التي تعرض لها مع المنتخب في مسيرته بكأس الأمم، وذلك بسبب استقبال 3 أهداف من 3 أخطاء دفاعية للاعبي نسور قرطاج.

وتحدث المدرب الفرنسي للصحفيين قائلا: "فعلنا كل شيء في مواجهة السنغال، إلا أننا لم نسجل وغياب التوفيق الذي ساند المنافس في الكرة التي سكنت شباكنا".

وأضاف "أخطاؤنا هي ما أهدت السنغال الفوز في المواجهة الماضية، وأعتقد أنني لم أمر بمثل هذه الظروف، أن أشارك في بطولة ويتم تسجيل 3 أهداف في مرمانا من أخطاء".

أخبار متعلقة

منتخب تونس يفقد المساكني والمعز حسن أمام نيجيريا جهاد جريشة يدير لقاء تونس ونيجيريا ساسي: خروج تونس ليس مفاجأة.. والسنغال تأهل بالحظ

وكان المنتخب التونسي قد خسر من نظيره السنغالي بنتيجة 1-0 ضمن منافسات نصف النهائي، فيما خسر منتخب نيجيريا من الجزائر بنتيجة 2-1.

وتحدث عن مواجهة نيجيريا قائلا: "نيجيريا من المنتخبات المتميزة في البطولة ولديهم لاعبين على أعلى مستوى، لذا ستكون مواجهتنا ضدهم صعبة للغاية".

وواصل "المنتخب النيجيري يعتمد على القوة البدنية مثل أغلب المنتخبات في إفريقيا، بالإضافة إلى أن لاعبوه يقدمون أداء قويا ومتميزا ومهاريا ويلعبون بحماس شديد وروح جماعية، وهذا ما نقلته للاعبين".

وأكمل "سنلعب المواجهة بجدية شديدة، حاولنا تحفيز اللاعبين بعد الحالة النفسية السيئة والإحباط الذي لازمهم بعد الخسارة الأخيرة، ومن الضروري النظر للأمام للفوز بالمواجهة المقبلة".

واسترسل "مواجهة السنغال أرهقتنا وكانت صعبة جدا ويومان غير كافيين بالنسبة لنا للحصول على الراحة، إلا أننا أمام أمر واقع وسنلعب مباراتنا المقبلة بكل قوة، وهدفنا الفوز بالمركز الثالث".

وأتم "الفوز بالمركز الثالث في بطولة مثل كأس الأمم أمر جيد ويمنح دفعة كبيرة للاعبين فيما هو قادم، وهو ما نسعى إليه".

ويواجه منتخب تونس نظيره نيجيريا يوم الأربعاء في تمام التاسعة مساء على استاد السلام ضمن مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس الأمم 2019.

اقرأ أيضا:

حسن شحاتة يقترب من تدريب المنتخب.. وأمر واحد يعطل كل شيء

رئيس الزمالك يعلن عن صفقة مدوية

غالي وأحمد حسن ضمن المرشحين للجنة اتحاد الكرة المؤقتة

أفشة يبلغ بيراميدز برغبته اللعب مع الأهلي

"الزمالك يعلن ضم 4 لاعبين بعد لقاء القمة"

معلول: تعلمنا من درس صن داونز.. وهذا أبرز ما يميز لاسارتي

مصر 2019

نرشح لكم

أخر الأخبار

تقرير تركي: عقبة مادية بين كهربا ودينيزلي.. وحل وسط لإتمام الصفقة 23 دقيقة | الدوري المصري
في عالم NBA.. كوكب الأرض دار حول "أين سيذهب كاواي" ساعة | أمريكا
تقرير جزائري: فيكتور جوميز حكما لنهائي أمم إفريقيا.. فأل حسن للخضر ساعة | مصر 2019
رسميا - إعفاء سيدورف وكلويفرت من قيادة منتخب الكاميرون ساعة | مصر 2019
سكاي: تريبيير إلى إسبانيا للإنضمام إلى أتليتكو مدريد ساعة | أوروبا
خبر في الجول - خطاب لاتحادات أمريكا الجنوبية وأوروبا لاختيار حكم عالمي للقمة 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صورة – الكاف يعلن عن نظام التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.. ذكرى سيئة لمصر 2 تعرف على عدد صفقات الزمالك "القوية للغاية" وموعد إعلانها 3 خبر في الجول – أشرف صبحي يستطلع رأي حسن شحاتة لتدريب المنتخب.. وأمر واحد يُعطل كل شيء 4 في الجول يكشف - كيف يخطط كهربا لفسخ التعاقد مع الزمالك من خلال تركيا

قد ينال إعجابك