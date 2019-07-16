رسميا - غينيا تقيل مدربها وتحمله مسؤولية سوء المستوى في كأس الأمم

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 - 11:34

كتب : FilGoal

بول بوت - مدرب غينيا

أعلن الاتحاد الغيني لكرة القدم عن إقالة بول بوت مدرب المنتخب وطاقمه المساعد على خلفية سوء النتائج في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر.

المنتخب الغيني ودع دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية بعد الخسارة بنتيجة 3-0 أمام منتخب الجزائر.

وكان أنطونيو سواري رئيس الاتحاد الغيني لكرة القدم قد أشار يوم الإثنين إلى أنه بصدد اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبل المدرب البلجيكي مع المنتخب، خاصة بعد طلب "عدد كبير" من لاعبي المنتخب برحيله.

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وألقى الاتحاد الغيني اللوم على الخلاف الذي نشب في معسكر الفريق في القاهرة، بسبب المستحقات المالية والذي شتت كثيرا اللاعبين ومدربهم.

كما دخل الاتحاد الغيني في خلاف قوي مع المدرب البلجيكي بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتولى بوت تدريب منتخب غينيا في شهر مارس 2018، بعدم حل بدلا من كانفوري سيلا الذي تمت إقالته بعد سوء مستوى منتخب غينيا للمحليين التي أقيمت في المغرب في شهر يناير الماضي.

وكانت مهمة مدرب منتخب بوركينا فاسو السابق أن يتأهل مع منتخب غينيا إلى كأس الأمم 2019 وهو ما فعله.

وتأهل منتخب غينيا لدور الـ16 كثالث مجموعته التي ضمت مدغشقر ونيجيريا وبوروندي.

وخسر عدد من المدربين وظائفهم بعد توديع بطولة كأس الأمم الإفريقية، منهم إيمانويل أمونيكي مدرب تنزانيا، وسيباستيان ديسابر مدرب أوغندا، وخافيير أجيري مدرب مصر، كما أن هناك عدة تقارير تشير إلى أن كلارنس سيدورف مدرب الكاميرون سيقال من منصبه قريبا.

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