خاص إمام عاشور لـ في الجول: شرف لي الانتقال لـ الزمالك ولكن

الإثنين، 15 يوليه 2019 - 20:06

كتب : أحمد شاكر

إمام عاشور - باسم علي - حرس الحدود - الأهلي - هدف ملغي

تحدث إمام عاشور لاعب غزل المحلة الذي يلعب معارا في فريق حرس الحدود عن اهتمام الزمالك بالتعاقد معه.

FilGoal.com كشف في وقت سابق تحرك الزمالك نحو إمام عاشور خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية. (طالع التفاصيل)

وقال إمام عاشور: "بالفعل حدثت مفاوضات من الزمالك مع وكيلي".

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وأردف في تصريحاته مع FilGoal.com "ولكنني لا أعرف أي تفاصيل عما حدث حتى الآن. لا أعلم أي جديد وفي انتظار حديث وكيلي معي".

وأضاف "الزمالك يعد فريقا كبيرا بكل تأكيد وشرف لي للغاية الانتقال إلى الزمالك وارتداء قميص الفارس الأبيض".

واستدرك "ولكنني مرتبط بعقد مع فريقي غزل المحلة وكذلك مع فريق حرس الحدود. هما من سيحددا موقفي".

وتابع "بكل تأكيد فريق غزل المحلة وحرس الحدود لن يمنعا الخير لي".

وأتم "إعارتي لـ حرس الحدود ممتدة لموسم جديد وسنرى ما سيحدث".

إمام عاشور صاحب الـ 21 عاما يلعب في مركز صانع الألعاب والجناح الأيسر.

وانضم إمام عاشور إلى حرس الحدود على سبيل الإعارة لمدة موسمين قادا من عزل المحلة.

وشارك إمام عاشور في 32 مباراة مع الحدود الموسم الحالي –المستمر_ في الدوري المصري ونجح في تسجيل 4 أهداف والصناعة مرة.

وكشف رئيس الزمالك في وقت سابق عن إتمام ناديه التعاقد مع أكثر من صفقة جديدة ويقترب من الإعلان الرسمي عن كل الصفقات. (طالع التفاصيل)

الزمالك في المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة من 31 مباراة.

وينافس الزمالك، نظيره الأهلي على لقب الدوري المصري والذي سيستأنف عقب نهاية أمم إفريقيا 2019.

ويلعب الزمالك عقب عودة الدوري أمام الجونة في الـ 21 من شهر يوليو، قبل أن يواجه الإسماعيلي في الـ 24 من نفس الشهر.

القمة النارية المنتظرة بين الزمالك والأهلي ستقام في الـ 28 من شهر يوليو المقبل على ملعب برج العرب.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك في مباراتي الدوري من هنا

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