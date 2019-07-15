رئيس الزمالك يوجه رسائل نارية لـ محمد إبراهيم وكهربا ويُصرح: 5 صفقات قادمة بينهم أجانب

وجه رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسائل نارية لـ محمد إبراهيم ومحمود عبد المنعم "كهربا" ثنائي القلعة البيضاء.

وقال رئيس الزمالك لـ محمد إبراهيم "ابعد عن وكيلك. لست أنا من يحدث معه ذلك".

وأوضح في تصريحاته عبر قناة المحور "وكيل محمد إبراهيم يُسرب أخبار مفاوضات الأهلي مع اللاعب. دائما ما يفعله ذلك عندما نقترب من تجديد عقده لكي يرفع سعره".

وواصل "لوي الذراع لكي يُجدد بسعر عال، لن يهددنا. ولن نخضع للابتزاز أبدا".

وأكمل حديثه قائلا: "محمد إبراهيم عقده يقترب من النهاية ولكي يجدد بسعر مرتفع يُسرب وكيله أخبار مفاوضات الأهلي".

وأردف "إذا كنت تمتلك عرضا من الأهلي، فلتجلبه وسأتركك ترحل".

وعن كهربا، يقول رئيس الزمالك "امتلك العديد من الصور التي تُدين كهربا وتجعله لا يمارس كرة القدم مرة أخرى. امتلك تلك الصور وانتظر لآخر لحظة قبل نشرها".

وتابع "غير مقبول أن يترك اللاعب معسكر الزمالك وعقده ممتد. كهربا كان يضرب ويسب زملائه وهرب من الزمالك".

ماذا إذا عاد كهربا واعتذر؟ يجُيب رئيس الزمالك "يجب أن يعتذر أولا لـ خالد جلال والأخير يقبل اعتذاره".

واستكمل "ثم يعتذر للاعبي الزمالك، ويعتذر لأمير مرتضى وأخيرا يعتذر للجماهير الغاضبة".

صفقات الزمالك

وتطرق رئيس الزمالك ليكشف "صفقات الزمالك الجديدة ستكون 5 صفقات".

وأشار "هناك صفقات تمت بالفعل وسنعلن كل شيء في وقت قريب".

وأضاف "الصفقات من بينهم ثنائي أجنبي عربي و3 لاعبين مصريين دوليين في مراكز نحتاج لهم".

وأتم "أحد الأجانب يلعب في نفس مركز كهربا".

الزمالك في المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة من 31 مباراة.

وينافس الزمالك، نظيره الأهلي على لقب الدوري المصري والذي سيستأنف عقب نهاية أمم إفريقيا 2019.

ويلعب الزمالك عقب عودة الدوري أمام الجونة في الـ 21 من شهر يوليو، قبل أن يواجه الإسماعيلي في الـ 24 من نفس الشهر.

القمة النارية المنتظرة بين الزمالك والأهلي ستقام في الـ 28 من شهر يوليو المقبل على ملعب برج العرب.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك في مباراتي الدوري من هنا

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