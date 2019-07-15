دخل إمام عاشور صانع ألعاب وجناح فريق غزل المحلة الذي لعب معارا مع حرس الحدود، في دائرة اهتمامات نادي الزمالك لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الزمالك حتى الآن لم يُقرر بشكل نهائي موقفه من التعاقد مع إمام عاشور، حسبما علم FilGoal.com.

إمام عاشور من جانبه أبدى رغبته الكبيرة وترحيبه الشديد بارتداء قميص الزمالك.

اهتمام الزمالك بضم إمام عاشور حدث من قبل وتحدثت مسؤولو النادي مع اللاعب والأخير وافق وأبدى ترحيبه الشديد، والآن تكرر الاهتمام.

ومن المنتظر أن يحسم الزمالك موقفه النهائي من صفقة إمام عاشور خلال الـ 48 ساعة المقبلة، حسبما علم FilGoal.com.

إمام عاشور صاحب الـ 21 عاما يلعب في مركز صانع الألعاب والجناح الأيسر.

وانضم إمام عاشور إلى حرس الحدود على سبيل الإعارة لمدة موسمين قادما من عزل المحلة.

وشارك إمام عاشور في 32 مباراة مع الحدود الموسم الحالي –المستمر_ في الدوري المصري ونجح في تسجيل 4 أهداف والصناعة مرة.

وكشف رئيس الزمالك في وقت سابق عن إتمام ناديه التعاقد مع أكثر من صفقة جديدة ويقترب من الإعلان الرسمي عن كل الصفقات. (طالع التفاصيل)

الزمالك في المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة من 31 مباراة.

وينافس الزمالك، نظيره الأهلي على لقب الدوري المصري والذي سيستأنف عقب نهاية أمم إفريقيا 2019.

ويلعب الزمالك عقب عودة الدوري أمام الجونة في الـ 21 من شهر يوليو، قبل أن يواجه الإسماعيلي في الـ 24 من نفس الشهر.

القمة النارية المنتظرة بين الزمالك والأهلي ستقام في الـ 28 من شهر يوليو المقبل على ملعب برج العرب.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك في مباراتي الدوري من هنا

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