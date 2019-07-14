رسائل نارية من رئيس الزمالك إلى كهربا.. "انتظر المفاجأة"

وجه رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسائل نارية إلى محمود عبد المنعم "كهربا" وذلك بعد سفر الأخير إلى تركيا.

كهربا طار إلى لبنان يوم الجمعة الماضي، على أن يتوجه إلى تركيا يوم السبت تمهيدا للانضمام إلى فريق دنيزلي سبور التركي. (طالع التفاصيل)

وقال رئيس الزمالك: "لا يُعجبني نهائيا حالة الفوضى التي فعلها كهربا".

وأضاف في تصريحاته مع قناة المحور "كهربا لن يقدر على الذهاب لأي فريق إلا بموافقة الزمالك. أي فريق سيوقع مع كهربا سيتعرض للإيقاف".

وواصل في رسالة قوية إلى كهربا "انتظر لمفاجأة مُدوية احضرها لك. مفاجأة قانونية ستجعلك تندم أشد الندم على ما تفعله".

وشدد "لم نُقصر نهائيا مع كهربا، لا على الجانب المعنوي أو الجانب المادي. كهربا طلب الحصول على 20 مليون جنيه ومن المستحيل أن يحدث ذلك".

وأوضح "لن أُدمر الفريق بجعل كهربا يحصل على 20 مليون جنيه في الموسم".

وقرر كهربا استكمال التصعيد بعدما رفض العودة إلى تدريبات الزمالك والانضمام لمعسكر الفريق في قبرص، بعد تأخر إدارة القلعة البيضاء في تنفيذ وعدها بزيادة قيمة عقده.

وعلم FilGoal.com أن جلسة جمعت بين كهربا ومسؤولين من الزمالك خلال الأيام الماضية، حيث أطلعهم اللاعب خلالها بوجود عرضين أحدهما من فريق تركي كبير.

وكان تقرير تركي قد أشار إلى الفريق الذي قد ينضم إليه كهربا بعدما "تم الاتفاق على كل شيء بين الطرفين" وفقا للتقرير الذي حدد اسم النادي (طالع التفاصيل).

كهربا انضم لنادي الزمالك في موسم 2015/2016 قادما من نادي إنبي.

صاحب الـ25 عاما شارك هذا الموسم في 29 مباراة بين الدوري والكأس، سجل فيهم 11 هدفا وصنع 11.

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